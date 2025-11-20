¡Las reinas juntas! Belinda y Cazzu se reúnen | FOTOS

Las cantantes Belinda y Cazzu por fin tuvieron su esperado encuentro que se había anunciado hace unos meses. La mexicana y la argentina se tomaron fotos juntas y la gran pregunta que se hacen los fans es ¿de qué platicaron?

Cazzu fue quien había dicho en entrevistas que se iba a reunir con Belinda, pero no dio fecha ni el lugar, por lo que los fans estaban a la expectativa.

Así se vivió el encuentro entre Belinda y Cazzu

Belinda y Cazzu se reunieron durante el evento de GQ Men of The Year 2025, que organiza la famosa revista GQ.

En las redes sociales de la publicación se difundieron las fotos de las dos cantantes juntas.

Belinda y Cazzu juntas en GQ Men of the Year 2025 ı Foto: GQ

En las imágenes se puede ver que Belinda luce un traje color naranja con plumas en la parte de las mangas. Mientras que Cazzu luce un atuendo negro con transparencias y corsé.

en una de las fotografías se ve que Belinda y Cazzu se están riendo, incluso la argentina se tapa la boca como si hubieran dicho algo vergonzoso ¿Será que estaban hablando sobre Christian Nodal?

Belinda y Cazzu juntas en GQ Men of the Year 2025 ı Foto: GQ

Este encuentro abre la puerta a que pronto se pueda concretar una colaboración entre las dos artistas y se prevé que sea una tiradera contra el cantante de regional mexicano, ex novio de ambas.

Cazzu llegó a México y así opinó sobre la boda religiosa de Nodal y Ángela Aguilar

Cazzu llegó a México el miércoles y fue abordada por los medios de comunicación en el aeropuerto. Ahí le preguntaron sobre la próxima boda de Christian Nodal y Ángela Aguilar.

La cantante de “Con otra” expresó que ya está cansada de que le pregunten por su ex y por su nueva esposa, aseguró que ella no tiene conocimiento sobre si se van a casar ahora por la iglesia, pues afirmó que ella no ve las redes sociales y afirmó que la gente ya sabe lo que ella piensa sobre su ex, pues lo ha expresado en distintas entrevistas.