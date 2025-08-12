Cazzu confirma reunión con Belinda, ¿habrá colaboración? ‘Es un íncono’ | VIDEO

Cazzu regresó a México y brindó varias declaraciones contundentes. Además de destapar una pensión ‘injusta’ de Christian Nodal hacia su hija, la cantante también reveló que tendrá un encuentro con la cantante Belinda, lo que ha abierto una nueva oportunidad a una colaboración.

La cantante argentina se ha ganado el cariño del público mexicano con su mensaje de empoderamiento femenino y su inteligencia emocional. Por ello, Cazzu no pudo evitar regresar a México por su firma de libros, aunque al parecer, aprovechará el viaje para cumplir con un pendiente: Conocer a Belinda.

Cazzu se encontrará con Belinda

Al ser cuestionada sobre un encuentro con la cantante mexicana española, Julieta Cazzuchelli admitió: “Yo la voy a conocer, voy a tener la suerte de conversar con ella. Ella es un ícono, del pop y de la música que va a pasar a la historia, ya lo saben”.

Estas declaraciones generaron furor entre los fans de ambas celebridades, pues desde hace tiempo se ha hablado de lo exitoso que sería un tema que reuniera el talento de ambas celebridades.

Si bien en el pasado la ‘Nena Trampa’ había dejado claro que no pensaba en hacer una colaboración con la intérprete de ‘Heterocromía’ para evitar que su música se viera salpicada nuevamente por la polémica, parece que tampoco está cerrada a conocer a la estrella del pop mexicano.

Cazzu cuenta en entrevista que pronto se reunirá con Belinda y tendrán una charla ❤️‍🩹 pic.twitter.com/sls6rgkIMf — Belinda Argentina Oficial 🇦🇷 (@BelindaArg_Of) August 12, 2025

Y es que recordemos que tanto Cazzu como Belinda fueron las últimas parejas de Christian Nodal antes de que él comenzara una relación y se casara con Ángela Aguilar. Con la intérprete de ‘Luz Sin Gravedad’ tuvo un compromiso muy sonado y una ruptura sumamente polémica.

A los pocos meses del fin de su relación con la rubia, ‘El Forajido’ comenzó su relación con la argentina, con quién estuvo varios años, incluso yéndose a vivir a Argentina, donde tuvieron a su hija Inti. Fue a meses del nacimiento de la pequeña que el hombre dejó a su pareja para formalizar con la menor de los Aguilar.

Cabe mencionar que ambas han hablado con cordialidad de la otra en el pasado, con lo que han dejado ver que hay respeto mutuo. Incluso, la cantante de ‘La Cuadrada’ ha dejado ver su admiración en redes sociales al aplaudir el trabajo de la rapera a la vista de todos.

Si bien de momento ni Belinda ni Cazzu han confirmado una colaboración entre ellas, el acercamiento que se sabe que tendrán podría ser el inicio de lo que podría transformarse en una canción muy exitosa.