El tierno momento de Belinda con un gatito que no la quería soltar: ‘Es muy cariñoso’ | VIDEO

Belinda es una de las cantantes pop más queridas de la actualidad. Al parecer, ese cariño no solo es del público mexicano, pues incluso los animales quieren estar con ella, como sucedió con un gatito.

Fue en medio de un evento por el Día Internacional del Gato que Belinda acudió junto con su gatito Glen para posar y darle de comer el alimento gatuno que promocionaba, un momento en que derrochó elegancia y estilo.

Gatito no se quiere separar de Belinda

El video en redes sociales ha sido replicado y ha dado mucho de qué hablar, pues en el mismo podemos ver al gatito de la cantante en un momento en que debían separarlos para que continúe el evento con normalidad.

En ese sentido, vemos el momento en que Glen sostiene con fuerza a su mamá humana del cuello, mientras ella toma sus manitas con delicadeza y una persona más sostiene al minino para asegurar que se no haga daño.

Pasan varios segundos más hasta que al fin los logran separar y ella respira antes de exclamar “es muy cariñoso” para dejar claro el motivo por el que el minino no la quería soltar. Es entonces que se acercan a darle algo de beber y ayudarla a arreglar su pelo.

@deprimeramanoitv “¡Es muy cariñoso!” #Belinda asistió a un evento para celebrar el Día Internacional del Gato pero el felino anfitrión no la quiso soltar causando un tierno momento entre los asistentes. 😻😸 #DPMAlMomento No te pierdas lo mejor de los espectáculos #DePrimeraMano en el canal 3.1 de @Imagen Televisión de lunes a viernes a las 3pm ♬ sonido original - De Primera Mano

En redes sociales, los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar. Si bien era el gato de Belinda, hubo quiénes no lograron identificarlo, aunque todos coincidieron con que el gatuno le tiene mucho aprecio a su dueña.

Otros indicaron que es común que un gato se aferre a su dueña en un momento donde haya muchas personas alrededor, pues ellos les pueden dar seguridad ante lo desconocido.

Algunos de los comentarios son: