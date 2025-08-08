Belinda estrena una nueva versión de “Frijolero”, el emblemático tema de Molotov, esta vez en colaboración con la rapera mexicoamericana Snow Tha Product, como parte del álbum homenaje Somos Frijoleros. Este lanzamiento marca un punto de convergencia entre generaciones y estilos al reimaginar un himno social.

El tema original, parte de Dance and Dense Denso (2003), se convirtió en un símbolo de denuncia frente al racismo y la xenofobia hacia los mexicanos en la frontera con Estados Unidos. En esta reinterpretación, Belinda aporta un tono más estilizado y “sensual”, mientras Snow Tha Product imprime un rap enérgico que da nueva vida a la lírica contestataria.

Belinda y Snow Tha Product estrenan ‘Frijolero’ y generan opiniones divididas

La producción, a cargo de Marcelo Rivera Levy y Toy Selectah, fusiona corridos tumbados con elementos de hip‑hop contemporáneo, manteniendo la esencia crítica pero con un sonido modernizado. Algunas reseñas señalan que la versión “suena bien”, incluso “cool”, pero no transmite con la misma fuerza aguerrida del original; el cierre pierde parte de su contundencia.

TE RECOMENDAMOS:

La reacción en redes sociales ha sido intensa y polarizada. En la plataforma X (antes Twitter), un usuario comenta: “Hoy salió frijolero de Belinda y es la canción que no sabía que quería desde hace mucho” mientras otro celebra: “Solo necesitaba a Belinda cantando frijolero”.

Pero no todos están convencidos de esta nueva versión de uno de los himnos latinoamericanos del rock, algunas voces expresan rechazo contundente, señalando que les produce un “gran rechazo” y calificándola de “Súper hiper mega white washed”. En Instagram comentó una usuaria: “No más, queremos pop”.

Estas reacciones reflejan la tensión entre honrar un símbolo cultural y transformarlo para nuevas audiencias.

El álbum Somos Frijoleros se anunció como un homenaje al legado de Molotov, coincidiendo con los 30 años de trayectoria de la banda, e incluirá versiones de otros éxitos interpretados por destacados artistas de la música latina. Warner Music México compartió adelantos visuales con arte urbano y animaciones, elevando las expectativas antes del lanzamiento final.

¿Quién es Snow Tha Product, quien colabora con Belinda en ‘Frijolero’?

Snow Tha Product, cuyo nombre real es Claudia Alexandra Madriz Meza, es una rapera, cantante y actriz mexicoamericana nacida el 24 de junio de 1987 en San José, California. Es conocida por su estilo versátil que combina rap en inglés y español, con letras que abordan temas como la identidad latina, el empoderamiento femenino y la inmigración.

Se hizo popular en la escena independiente con temas como “Bilingual”, “Waste of Time” y “On My Sh*t”. Además, ha colaborado con artistas como Tech N9ne, Residente y ahora Belinda en “Frijolero”. Es una voz destacada en el rap latino urbano.