Recientemente Cazzu respondió a las especulaciones sobre una posible colaboración con Belinda, mismas que surgieron luego de que las cantantes coincidieran en un evento privado en la Ciudad de México.

La artista argentina señaló que, en su opinión, no es el momento adecuado para concretar un proyecto conjunto, pues el escándalo que las ha acompañado en los últimos años (todo lo relacionado con su historia con Christian Nodal) ha impactado de manera negativa en su imagen.

Cazzu revela que no habrá colaboración con Belinda: ‘No me parece el momento’

En una entrevista para Los 40 Principales Colombia, Cazzu, quien se encuentra en la ciudad de Bogotá para dar un concierto esta noche, fue cuestionada sobre los rumores que apuntaban a que lanzaría una colaboración con la cantante mexicana Belinda.

TE RECOMENDAMOS: Inesperado Nodal demanda a Cazzu por supuesto fraude millonario

Ambas artistas son exnovias del intérprete Christian Nodal, originario de Caborca, Sonora.

Belinda y Cazzu juntas en GQ Men of the Year 2025 ı Foto: GQ

“No me parece el mejor momento para hacer algo. Me gustaría que si en algún momento, si existe la posibilidad, todo el contexto de mierda este que nos rodea y que nos relaciona, que a mí me frustra bastante, eh, porque es como yo digo, o sea, ella y yo y todas las chicas involucradas en el lore (trasfondo), tenemos muchas cosas más en común que un chabón“, comentó Cazzu.

Esta declaración deja entrever el deseo de la argentina por colaborar con Belinda, por quien ha expresado en diversas ocasiones admiración y respeto.

“Me molesta como vernos reducidas a eso. Lo deja todo en una posición como que perjudicial, ¿sabés? Me encantaría a mí decirte que sí si todo esto no existiera, me encantaría hacerte como re estoy para hacer algo con ella", continuó con pena la intérprete de temas como “Inti” y “Con Otra”.

Si bien Cazzu no descartó la posibilidad de colaborar con Belinda, dejó en claro que el lanzamiento de una canción no se realizará a corto plazo.

“No creo que sea el mejor momento para sembrar algo que va a estar totalmente relacionado con algo que creo que ni ella ni yo queremos. Creo que ambas respetamos mucho lo que hemos conseguido por nuestros propios medios, como para caminar hacia un lugar donde se va a generar otra cosa”, puntualizó la cantante argentina en Los 40 Principales Colombia.

Pese a la situación, los fans de ambas intérpretes se dijeron alegres y esperanzados con las declaraciones de Cazzu, pues sus palabras no fueron un “no” rotundo.