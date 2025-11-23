Cazzu habla de Belinda tras su encuentro: ‘Tenemos más en común que un hombre’ | VIDEO

Belinda y Cazzu tuvieron un encuentro que se hizo viral hace apenas un par de días durante la reciente gala de GQ México celebrando su edición ‘Man of the Year’. Fue en el evento donde ambas artistas coincidieron por primera vez.

El encuentro de Cazzu y Belinda provocó varias reacciones por parte de medios de comunicación y usuarios en redes sociales, quienes ya esperan su colaboración y especulan sobre la fuerte ‘tiradera’ que podría recibir su ex, Christian Nodal, comentarios que a la argentina parecen no haberle gustado mucho.

Cazzu habla de su encuentro con Belinda

La intérprete de ‘Con Otra’ se despidió de México y dio unas pocas declaraciones a la prensa, quienes no pudieron evitar comentarle sobre su encuentro con la ex de Nodal. Ante esto, ella comentó que mostró su admiración porque su vida estuvo marcada por la música de Beli desde su niñez.

Cuando le preguntaron por una posible canción o tiradera en contra de su ex, ella expresó: “Es una pelotudez perdón. Nosotras no hemos tenido la oportunidad de hablar de eso creo que estamos en un evento y tal”, dijo.

“Ella y yo tenemos mucho más cosas en común que un hombre, más de haber compartido un hombre”, mencionó Cazzu. “Me atrevería a decir que tanto ella como yo somos personas que necesitan conocer un poco más”, agregó.

En ese sentido, la cantante de trap admitió que le entristece un poco que el encuentro se vea opacado por la polémica y que lo primero que se especule esté relacionado con un hombre. “Me molesta, la verdad”, dijo.

“Las dos hacemos música, tenemos una carrera y cosas mucho más importantes que nos unen que haber compartido un novio”, indicó. Cazzu señaló que de momento solo puede decir que ha conocido a Belinda, pero no ha formado alguna amistad o algo similar, ya que esto se crea con el tiempo.