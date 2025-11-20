La suerte del cantante sonorense Christian Nodal parece ir de mal en peor, pues ahora se especula sobre su rol como padre de Inti. En redes sociales circulaban comentarios que sugerían que el famoso habría perdido la custodia de su hija, situación que motivó a Cazzu a aclarar los hechos.

¿Nodal perdió la custodia de su hija? Cazzu revela la verdad

La artista argentina Cazzu llegó a México recientemente para participar en un evento de una revista. A su llegada, fue abordada por los medios de comunicación nacionales sobre el rumor que apunta a que su ex y padre de su hija, Christian Nodal, habría perdido la custodia de la pequeña Inti.

Con su característica buena disposición, la intérprete de “Con Otra” conversó brevemente con la prensa y respondió a varias preguntas sobre su vida personal y el bienestar de su bebé.

Para comenzar, Cazzu reveló que Inti no la acompañó durante este viaje exprés a México porque desea que la niña mantenga sus rutinas y tenga estabilidad en su vida.

“No vengo con Inti porque trato de cuando los viajes son muy cortitos y no hacerla toda... ¿Sabes cómo? moverla, sacarla. Ella tiene sus actividades, va al kínder y todo, así que esta vez me vine, vengo rápido y me voy rápido”, declaró.

En relación con los rumores sobre un supuesto conflicto legal por la custodia, Cazzu aclaró que no existe ningún proceso judicial que busque privar a Christian Nodal de sus derechos como padre de Inti.

“No, no, esas cosas son muy difíciles, son cosas que me imagino que deben tener procesos largos. La verdad que no se ha iniciado ningún proceso, así que todo de verdad como en ese tema todo sigue.

“Lo que tienen que saber lo saben, no hay más para acuerdos de fechas exactas que ya no pueda ver a su hijo. Lo saben, la verdad que de este tema no hay nada nuevo”, expresó la cantante argentina.

Cazzu reacciona a la supuesta boda religiosa de Nodal y Ángela Aguilar

La argentina fue cuestionada sobre la ceremonia religiosa entre Christian Nodal y Ángela Aguilar. Sin embargo, Cazzu respondió con total neutralidad e insinuó que ese asunto no le concierne y que tanto ella como Nodal siguen caminos completamente distintos.

Realmente a mí no me importa, no me importa ese tema. No sé nada de eso y tenemos como vidas muy alejadas, así que no hay nada que realmente…”, dijo con sinceridad.