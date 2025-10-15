Abogado de Nodal asegura que le dan a Cazzu pensión millonaria por su hija | VIDEO

El público en redes sociales se encuentra dividido después de que el abogado de Christian Nodal, César Muñoz, publicara un comunicado en el que tacha a Cazzu de mentir respecto a la pensión y el permiso de viaje de su hija Inti, así como del interés de su cliente por ver a su bebé.

Abogado de Nodal ‘desmiente’ a Cazzu

Durante el programa ‘Sale el Sol’ y en otros medios de comunicación, se replicó el comunicado del abogado de Cazzu, en el que se refieren a las pasadas declaraciones de la artista sobre la forma en la que Christian Nodal ha ejecutado su rol como padre alejado de ella y su hija.

Durante el programa 'Sale el Sol' y en otros medios de comunicación, se replicó el comunicado del abogado de Cazzu

En el texto publicado este 15 de octubre desde Jalisco, se aclara: “A pesar de que no existe un acuerdo mutuo entre las partes, Nodal ha cumplido de manera formal y documentada con todas sus obligaciones económicas”.

Aseguró además que el famoso ha aportado “mucho más de lo exigido por la ley argentina, mediante sumas que ascienden a múltiples millones de pesos mexicanos, plenamente respaldadas con comprobantes oficiales”.

También se negó que los permisos de viaje de Inti sean unilaterales: “Nunca se ha negado a otorgarlos, incluso cuando las solicitudes se le han hecho sin la anticipación debida”, señaló.

El abogado habló directamente de un episodio en el programa Se Regalan Dudas donde Cazzu contó que un representante legal de su ex le vio a los ojos mientras la hizo sentir sin poder sobre ella y su hija. “El proceso judicial familiar en Argentina [...] fue atendido por otro abogado, quien jamás tuvo contacto presencial con la madre, ya que todas las audiencias se realizaron de manera virtual”, precisó.

“Mi representado me ha hecho saber que no hay nada que le gustaría más que ver y convivir con su hija [...] He contactado personalmente a la abogada de la madre de su hija, Soledad Lizardo, desde que la menor llegó a México, haciéndole una propuesta formal de convivencia, sin tener respuesta alguna”, aseguró. En el comunicado, afirmaron la intención del cantante de regional mexicano por iniciar el trámite de nacionalidad y pasaporte mexicano de la menor.

Recordemos que en ocasiones pasadas, Cazzu ha revelado que no considera que pensión que Christian Nodal da para su hija sea ‘lo justo’. Además, contó cómo un abogado de él le dejó claro que ‘tenían el control’ sobre si Inti puede viajar o no. El pasado lunes, la artista admitió que había interés del famoso por ver a su hija y se mantuvo optimista a que llegara a suceder.