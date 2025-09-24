¿Christian Nodal podría ir a la cárcel por la demanda de Universal Music? Esto se sabe

Christian Nodal se encuentra en el ojo del huracán; sin embargo, ahora no es por su escándalo de infidelidad a Cazzu con Ángela Aguilar o por declaraciones polémicas, sino por la demanda que tiene de parte de Universal Music.

Desde hace años, se ha hablado de la demanda que levantó Universal Music contra Christian Nodal por supuestamente haber falsificado unos documentos sobre las canciones que realizó el famoso cuando se encontraba firmado bajo el sello discográfico. Ahora atraviesa un problema legal importante.

Christian Nodal libra demanda millonaria ı Foto: IG: @nodal

Universal Music confirma audiencia inicial contra Nodal

De acuerdo con Ulrich Richter Morales, abogado del sello discográfico, el cantante junto con sus padres Jesús González y Silvia Nodal, enfrentarán una audiencia inicial por la presunta falsificación de contratos con la disquera.

La cita fue radicada el 22 de septiembre ante un Juez de Control Federal adscrito al Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente. La denuncia surge después de una demanda civil de noviembre del 2021 por el cantante contra Universal Music, donde él reclamaba la titularidad de sus canciones.

¿Nodal puede ir a la cárcel por la demanda de Universal Music?

De acuerdo con Ritcher, en la audiencia inicial que no tiene una fecha revelada al público por ahora, se citará tanto al cantante como a los padres de Nodal. En caso de ser vinculado a proceso, podrían imponerse medidas cautelares.

Dichas medidas pueden variar, desde la prohibición de salir del país, hasta la prisión justificada o la entrega del pasaporte. Esto se podría considerar ya que el famoso cuenta con los recursos para alejarse de México, lo que implica un riesgo para el cumplimiento de la ley.

Los problemas legales de Nodal con Universal Music

La demanda de Nodal incluía supuestos contratos para reclamar la titularidad de canciones como ‘De los besos que te di’ y otros éxitos. Sin embargo, la compañía cuestionó la autenticidad de los documentos y presentó una denuncia a la Fiscalía General de la República (FGR).

Según la empresa, peritos oficiales de la FGR determinaron que las firmas de los 32 contratos no correspondían al notario Luis Fernando Ruibal Coker, quien negó haber prestado los servicios a la familia y sus abogados.

De este modo, Christian Nodal junto con sus padres, enfrentan una demanda que podría afectar la carrera del cantante de regional mexicano, además de evitar su salida de México por un tiempo, en caso de ser vinculado a proceso.