Una joven causó gran revuelo en redes sociales tras asegurar que el cantante Christian Nodal, esposo de Ángela Aguilar, no dejó de mirarla durante su concierto gratuito en Morelia, el pasado 15 de septiembre. A través de TikTok, mostró que el artista del regional mexicano dirigió varias miradas hacia el palco en el que ella se encontraba y le regaló su sombrero.

Además, otros usuarios que afirmaron haber asistido al show confirmaron que el intérprete de “Botella tras botella” “sólo cantaba al palco” y que parecía que “le llevó serenata” a la joven, pues en algunos momentos da la impresión de que Nodal olvidó que se encontraba frente a cientos más de personas.

Internautas bromean comentando que Christian Nodal “nació con el alma bien enamorada” y “si se organiza bien, te casas en diciembre”, haciendo referencia al compromiso apresurado que tuvo el cantante con Ángela Aguilar.

Fan exhibe coqueteo de Nodal en concierto de Morelia: ‘Si se organiza bien, te casas en diciembre’

La joven identificada en TikTok como Lay Marcamsa asistió el 15 de septiembre a un concierto gratuito en Morelia, donde se presentó Nodal como parte de los festejos por el Día de la Independencia de México.

La usuaria publicó recientemente un video en la plataforma acompañado del texto: “Contando las veces que Nodal volteó a mi palco”. En el clip recopiló diversas escenas en las que el cantante y esposo de Ángela Aguilar dirige la mirada hacia donde ella está, le hace gestos, le lanza besos e incluso le avienta uno de los sombreros que utilizó durante el concierto.

El video se volvió viral en redes sociales en poco tiempo y generó opiniones divididas pues, aunque algunos elogiaron la actitud cercana de Nodal con sus fans, otros recordaron sus declaraciones recientes en una entrevista con Adela Micha, donde afirmó tener “un alma enamorada”, y aseguraron que Ángela Aguilar estará muy enojada al ver el TikTok.

Además, varios asistentes al concierto respaldaron la versión de la joven en los comentarios de la publicación, asegurando que el intérprete de “Se Vienen Días Tristes” parecía enfocado únicamente en el palco donde ella estaba. Incluso comentaron que daba la impresión de haberle llevado serenata, ya que en ciertos momentos parecía olvidar que había cientos de personas más en el público.

Algunos comentarios fueron: