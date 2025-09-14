Cazzu llora en pleno concierto con canción que cantó con Christian Nodal | VIDEO

Cazzu ha comenzado con su gira ‘Latinaje en vivo’, donde interpreta varias de sus canciones más icónicas, donde destacan varias de despecho y amor, con la canción ‘Piénsame’ que habla de una relación donde quizás él no la comprende a ella y quiere que sea diferente.

Fue en la Movistar Arena de Argentina donde Cazzu comenzó con su gira por Latinoamérica, que ha conseguido agotar varias de sus fechas en poco tiempo. La famosa se presentará en México a partir del 14 de octubre en CDMX.

Cazzu llora al cantar ‘Piénsame’, que cantaba con Nodal

La rapera argentina se encontraba interpretando ‘Piénsame’, una canción que pertenece al álbum Nena Trampa y que en el pasado, llegó a cantar junto a Christian Nodal, el padre de su hija y ex pareja, quien la dejó para comenzar su relación con Ángela Aguilar.

La artista no pudo contener su emoción mientras cantaba de nuevo el tema frente a miles de fans. En el video, podemos ver que al inicio le cuesta trabajo seguir cantando y en un punto, incluso cierra los ojos, que se le cristalizan mientras sigue la música.

Con dolor en la voz, la famosa sigue cantando y se muestra bastante emotiva mientras interpreta el tema, hasta que salen las lágrimas de sus ojos. Es entonces que parece, ella trata de cubrirse con el cabello.

Los usuarios en redes sociales destacan que la argentina no extraña a Nodal, sino que su llanto se debe a recordar y sentir decepción de lo que ocurrió con el hombre con el que se suponía, había comenzado a formar un hogar.

Fue en un concierto de Cazzu en 2022 que la artista interpretó ‘Piénsame’ con Christian Nodal cuando ella lo invitó a subir al escenario. En ese entonces, la famosa cantó la balada al estilo de mariachi, versión que luego lanzó en solitario con la versión deluxe de Nena Trampa.

Letra de ‘Piénsame’

¿Por qué te cuesta, mi amor

Comprender a mi destino?

Si así fue que yo nací para estar lejos de aquí

Vagando en algún camino

Te enamoraste de mí

Sabiendo que soy criatura

Que no obedece razón, que vive en algún rincón

Donde la noche es oscura

Pero piénsame, piénsame

En tu costado vacío que en tu alma solo era mío

Y el sueño que arrebaté

Pero piénsame y perdóname

Que te convirtió en un hombre, mi boca que no responde

Al llamarme “tu mujer”

Yo nunca pretendí ser

Premio que un varón presume

No me parezco a una flor, no sueño con el amor

Ni todo lo que se asume

Pero cuando pienso en vos

En el hiriente desvelo

Me arrepiento del adiós y te escribo una canción

Para decirte: “te quiero”

Pero piénsame, piénsame

En tu costado vacío que en tu alma solo era mío

Y el sueño que arrebaté

Pero piénsame y perdóname

Que te convirtió en un hombre, mi boca que no responde

Al llamarme “tu mujer”

Que a pesar de que te asombre, lograste que me ilusione

Convertirme en tu mujer