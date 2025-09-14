Cazzu llora en pleno concierto con canción que cantó con Christian Nodal | VIDEO

Cazzu ha comenzado con su gira ‘Latinaje en vivo’, donde interpreta varias de sus canciones más icónicas, donde destacan varias de despecho y amor, con la canción ‘Piénsame’ que habla de una relación donde quizás él no la comprende a ella y quiere que sea diferente.
Fue en la Movistar Arena de Argentina donde Cazzu comenzó con su gira por Latinoamérica, que ha conseguido agotar varias de sus fechas en poco tiempo. La famosa se presentará en México a partir del 14 de octubre en CDMX.
Cazzu llora al cantar ‘Piénsame’, que cantaba con Nodal
La rapera argentina se encontraba interpretando ‘Piénsame’, una canción que pertenece al álbum Nena Trampa y que en el pasado, llegó a cantar junto a Christian Nodal, el padre de su hija y ex pareja, quien la dejó para comenzar su relación con Ángela Aguilar.
La artista no pudo contener su emoción mientras cantaba de nuevo el tema frente a miles de fans. En el video, podemos ver que al inicio le cuesta trabajo seguir cantando y en un punto, incluso cierra los ojos, que se le cristalizan mientras sigue la música.
Con dolor en la voz, la famosa sigue cantando y se muestra bastante emotiva mientras interpreta el tema, hasta que salen las lágrimas de sus ojos. Es entonces que parece, ella trata de cubrirse con el cabello.
Los usuarios en redes sociales destacan que la argentina no extraña a Nodal, sino que su llanto se debe a recordar y sentir decepción de lo que ocurrió con el hombre con el que se suponía, había comenzado a formar un hogar.
Fue en un concierto de Cazzu en 2022 que la artista interpretó ‘Piénsame’ con Christian Nodal cuando ella lo invitó a subir al escenario. En ese entonces, la famosa cantó la balada al estilo de mariachi, versión que luego lanzó en solitario con la versión deluxe de Nena Trampa.
Letra de ‘Piénsame’
¿Por qué te cuesta, mi amor
Comprender a mi destino?
Si así fue que yo nací para estar lejos de aquí
Vagando en algún camino
Te enamoraste de mí
Sabiendo que soy criatura
Que no obedece razón, que vive en algún rincón
Donde la noche es oscura
Pero piénsame, piénsame
En tu costado vacío que en tu alma solo era mío
Y el sueño que arrebaté
Pero piénsame y perdóname
Que te convirtió en un hombre, mi boca que no responde
Al llamarme “tu mujer”
Yo nunca pretendí ser
Premio que un varón presume
No me parezco a una flor, no sueño con el amor
Ni todo lo que se asume
Pero cuando pienso en vos
En el hiriente desvelo
Me arrepiento del adiós y te escribo una canción
Para decirte: “te quiero”
Pero piénsame, piénsame
En tu costado vacío que en tu alma solo era mío
Y el sueño que arrebaté
Pero piénsame y perdóname
Que te convirtió en un hombre, mi boca que no responde
Al llamarme “tu mujer”
Que a pesar de que te asombre, lograste que me ilusione
Convertirme en tu mujer