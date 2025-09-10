Critican a Ángela Aguilar por tratar mal a un fan y la comparan con Cazzu | VIDEO

Ángela Aguilar sigue dando de qué hablar. Si no es por su polémico romance con Christian Nodal, es por sus declaraciones y ahora, también las pequeñas acciones de su día a día, pues se hizo viral un video donde ella parece menospreciar a uno de sus seguidores.

Y es que Angela Aguilar se ha convertido en una de las artistas más polémicas de la actualidad, ya que muchos la consideran una persona soberbia, al haber sido criada de manera tradicional y con la idea de convertirla en ‘la heredera’ de la dinastía Aguilar.

Declaraciones como que “había hecho todo perfecto” o que estudia opera desde los 4 años y no soporta que otros artistas canten mal en vivo, han provocado que la joven se haga una fama de ser una persona que se siente más y mejor que el resto.

Acusan a Ángela de tratar mal a un fan

En redes sociales, comienza a circular un video en TiKTok, donde podemos ver a la cantante de ‘Corazón de Piedra’ saliendo de un hotel directa a una camioneta blanca.

Con un caminar orgulloso, la artista avanza rápidamente a su medio de transporte cuando un fan se acerca a pedirle una foto. Sin decir nada, ella voltea brevemente y antes de que él terminara de posar, ella se gira y se va a la camioneta que la esperaba, ante lo que él voltea desconcertado.

El público no desaprovechó la oportunidad para mostrar videos anteriores en los que Cazzu se muestra cercana y amable con sus seguidores, tomándose un tiempo para conversar con ellos y saludarlos en medio de un evento.

La famosa aprecia los detalles de sus seguidores y les firma playeras y carteles, además de tomar sus celulares con amabilidad para buscar una buena foto.

Algunas de las reacciones por el momento viral son:

“¿Quién en su sano juicio quiere una foto con Ángela Aguilar?"

"A los Aguilar hay que bajarlos de su nube“.

“Perdió a su único fan”.

“Se ve la educación y la humildad de cada una”.

"Que no lo vea Angela porque ya va abrazar a los fans“.

“Solita se gana su propio hate, ya ni por el enano, es por su arrogancia".

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que Ángela Aguilar recibe críticas por la forma en que trata a sus fans, pues ya en el pasado fue criticada por arrebatarle de la mano el teléfono a una señora mayor para tomarse una foto juntas, con una actitud bastante cuestionable.