Ángela Aguilar inventó que su hermano Emiliano le pedía dinero cada mes | VIDEO

Emiliano Aguilar no deja de sacar los ‘trapitos’ de la familia de su padre. Ahora, después de que su padre filtró que él tiene una hija en secreto, decidió revelar una mentira de Ángela Aguilar que arruinó su relación con Pepe y el motivo principal por el que no se habla con la famosa.

Recientemente, Emiliano Aguilar confesó que en el pasado trataba de ganarse la aprobación de su papá mientras trabajaba en construcción, hasta que se dio cuenta de que nunca lo conseguiría. “Ni conoces a mi primera hija, pero estás hablando de mi segunda”, criticó a Pepe Aguilar, “yo no quería que saliera, te pasaste de lanza. Es algo privado”, señaló.

Pepe y Emiliano Aguilar ı Foto: IG IG @pepeaguilar_oficial/@emiliano_aguilar.t

La razón por la que Emiliano Aguilar ya no se habla con su hermana

El rapero dio a conocer la razón por la que ahora mantiene distancia con su hermana Ángela Aguilar, a pesar de que en el pasado dice haber sido el único que la apoyó en su relación con Gussy Lau, hasta que fue traicionado por ella.

“Un día me llegó un mensaje de mi apa [...] diciéndome ‘Emiliano me das vergüenza’, era un mensaje de voz”, comenzó al explicar que en ese entonces la cantante de regional mexicano tenía entre 17 y 18 años de edad.

“Le estás pidiendo a tu hermana por dinero”, le dijo Pepe, lo que a él le sorprendió. “Ya ni le contesté, ¿A quién le va a creer, a ella o a mi? Yo me quedé en estado de shock", recuerda.

Agrega: “Mi hermana linda le estaba diciendo que me mandaba dinero cada mes, cuando yo no le he pedido ni un centavo a mi hermana”, señaló y aseguró que eso ocurrió durante la relación de la famosa con Gussy Lau.

“Yo fui el único que estaba ahí, hubieran visto, en el camerino llorando sola”, recordó sobre la época en la que la famosa salió con el compositor, una relación que muchos aseguran, la familia no aceptaba.

Emiliano asegura que tiempo después, Ángela le pidió conocer a su hija. “Le dije ‘si quieres nos vemos en un lugar privado donde no hayan cámaras’”, recuerda. Ella le replicó, “no, voy a tener un concierto con Cristi (Christian Nodal) y quiero que vengan a ver el concierto”. Él asegura que se negó para mantener la privacidad de la pequeña.

El público en redes sociales ya ha comenzado a reaccionar a la nueva historia de Emiliano Aguilar, quien promete revelar más secretos de Ángela y su familia.