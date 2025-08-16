La reciente entrevista que Christian Nodal concedió a la periodista Adela Micha desencadenó una ola de comentarios que involucraron no sólo a la expareja del cantante y madre de su hija, Cazzu, sino también a miembros de la famosa dinastía Aguilar, incluyendo a Ángela Aguilar y al patriarca Pepe Aguilar.

El foco de la atención, sin embargo, después se trasladó hacia el hijo mayor, Emiliano Aguilar, quien se convirtió en protagonista involuntario de una polémica en redes sociales. En TikTok, el rapero preguntó hace unos días, antes de que se publicara la entrevista de Adela y Nodal, a sus seguidores: “¿Qué es poner el cuerno?, acá machín”. Sin embargo, nunca se imaginó que el cuestionamiento provocaría oleada de burlas y cuestionamientos dirigidos a su familia, especialmente a su cuñado Nodal y a su hermana Ángela.

Algunos comentarios incluyeron referencias a declaraciones de Ángela Aguilar sobre la relación de Nodal y Cazzy.

“Pues según tu cuñado, si avisas 6 días antes no cuenta como poner cuernos

“Pregúntale a tu cuñadito”

“Ya no se dice poner el cuerno, se dice tengo el alma enamorada”

“Tu hermana es la mega experta”

“Ya dinos que eres team Cazzu”"

Emiliano Aguilar afirma que su video de TikTok sobre infidelidad no era indirecta para Ángela y Nodal

Debido a esta pregunta, en redes sociales los fans de Ángela comentaron que Emiliano podría estar orquestando una campaña en contra de la cantante de “El equivocado”, pues Nodal comentó en la entrevista con Adela Micha que el “hate” a su esposa era pagado.

No obstante, el joven rapero compartió en Instagram y TikTok hace unas horas un video donde aclaró que nunca fue su intención tirar indirectas o hacerle daño a nadie. Si bien Emiliano Aguilar no mencionó nunca el nombre de su hermana ni a Christian Nodal, el mensaje va en ese sentido.

“Te juro que yo hice el video por la morra que se metió con el policía, por eso lo hice. Pero luego ya todos lo tomaron de otra manera, que me estoy riendo (de ellos)”, explicó Emiliano entre risas.

Aunque el hijo mayor de Pepe Aguilar aceptó que los comentarios de la gente le causaron mucha gracia y que los usuarios eran tan creativos que era imposible no reírse.

“Los comentarios están bien chistosos, no se pasen. Es como si no me pudiera reír. Están muy chistosos, la neta”, expresó el cuñado de Christian Nodal.