La relación entre Verónica Castro y su hijo Cristian Castro vuelve a estar en el centro de la polémica. La reconocida actriz mexicana explotó contra el intérprete de “Azul” después de que él negara públicamente un romance con la productora Victoria Kühne, pese a que ella misma había confirmado la relación en entrevistas.

Las declaraciones de Verónica estuvieron cargadas de reproches y frases contundentes, lo que ha generado gran revuelo en medios y redes sociales. Esto dijo la conductora de su bendición.

Verónica Castro explota contra su hijo Cristian Castro y lo llama tonto e inmaduro

El conflicto entre Verónica Castro y su hijo Cristian Castro comenzó cuando la actriz aseguró que el cantante mantenía un noviazgo con Victoria Kühne. Sin embargo, el cantante declaró en televisión para De Primera Mano: “No sé si se dio ese como chispazo de que éramos novios, pero no, somos colegas, amigo. Es una persona muy amable, ella es una amiga, la verdad, y fue muy gentil conmigo. Lo único que tengo es agradecimiento”.

Ante esta contradicción, Verónica se mostró indignada: “Les vio la cara a todos como siempre”, dijo en el programa Ventaneando. La actriz confesó que se sintió engañada y expuesta: “Yo no sé, yo creo que sí eran novios y yo creo que este se echó para atrás… sí es tonto, esta mujer tiene lo que quiere, abre la boca y tiene lo que se le da la gana, tiene dos Grammys, la única mujer de México que tiene Grammys americanos como productora”.

La molestia de Verónica Castro no se limitó a la relación sentimental. También criticó la actitud de su hijo Cristian Castro: “Se echó para atrás, yo lo vi. No me ha hablado, quedó muy mal, me preguntan cosas y quedo como idiota… yo lo regaño, le digo las cosas que están mal, soy su mamá y nadie más lo va a hacer”.

Victoria Kühne, la nueva novia de Cristian Castro ı Foto: IG: @victoriakuhne

Además, la actriz lamentó haber quedado mal con la familia de Victoria Kühne: “Esto me tomó por sorpresa, quedo mal con sus papás, yo conozco a su mamá desde hace muchos años… si dijo que no y se echó para atrás, pues qué güey, porque él perdió”.

Verónica Castro fue aún más dura al calificarlo de inmaduro: “Es muy inmaduro, imagínate, todo mal. Me muero de la pena con la familia, le debo decir ‘perdona al estúpido de mi hijo’”. Incluso advirtió a los medios: “Tengan cuidado porque siempre dice mentiras”.

La tensión se agravó cuando reveló que Cristian Castro no la llamó en el Día de las Madres: “No me habló el día de las madres, me mandó unas pinches florecitas… estoy muy enojada, imagínate, yo también quedo bien mal porque la prensa me está preguntando un montón de cosas, quedo yo como idiota”.