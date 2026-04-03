Cristian Castro sorprende al cantar canción de The Cure | VIDEO

Cristian Castro está arrasando con su nueva gira musical que ha tenido bastante éxito, tras varios años con el artista fuera de los escenarios. Durante uno de sus conciertos recientes, sorprendió nuevamente al público al hacer un cover de The Cure.

Cristian Castro canta cover de The Cure

En redes sociales, se hizo viral un video en el que podemos ver a Cristian Castro en uno de sus recientes conciertos. El famoso no se limitó a canciones que ya son clásicos de la balada romántica, pues sorprendió a sus seguidores en pleno concierto con post punk británico.

Cristian Castro ı Foto: IG pars.productionsmx

En el video, primero escuchamos al artista interpretar su canción ‘Lloviendo Estrellas’, un tema de despecho sobre extrañar a alguien y recordarlo en momentos de intimidad y cotidianeidad como la noche en una habitación que compartían.

Ya desde ahí, el famoso tenía a su público encantado, ya que una vez más demostró su calidad vocal al sonar muy parecido a la grabación original a pesar del paso del tiempo. Sin embargo, Castro decidió dar un extra que nadie se esperaba.

De este modo, el famoso mezcló la balada al español con una canción de The Cure, la icónica banda inglesa. Se trató del tema ‘Friday, I’m In Love’, el cual interpretó generando emoción en el público.

@jessiecervantesc 🎶Están lloviendo estrellas en nuestra habitación🎶✨ Cristian Castro nos hace cantar con este clásico desde el Auditorio Nacional ♬ sonido original - Jessie Cervantes

Si bien solo fueron un par de estrofas las que interpretó, enseguida llamó la atención por la mezcla de dos temas tan bien conocidos entre los fans de la música. En redes sociales, celebraron la habilidad vocal de Cristian Castro y el pequeño homenaje que brindó a The Cure. Algunos comentarios fueron:

“Se mezclaron mis playlist, Cristian Castro y The Cure“.

“¿Robert Castro... Cristian Smith?“.

“Quedó perfecto”.

“Una maravilla cantando otra maravilla”.

“Este tipo es un capo, un crack”.

Recordemos que se ha mencionado que Cristian Castro durante su juventud tenía bastante influencia de metal y hasta tuvo un proyecto musical llamado La Esfinge, el cual terminó por dejar después de un tiempo.

A pesar de que su voz le permitía realizar variaciones de voz que gustan mucho en el género, terminó por inclinarse al género pop principalmente, aunque parece ser que no ha abandonado sus gustos por otros estilos musicales.