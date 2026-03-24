Cristian Castro, uno de los intérpretes más reconocidos de la balada romántica en español, regresa al Auditorio Nacional de la Ciudad de México con nuevas fechas tras el éxito rotundo de sus dos presentaciones anteriores.

El cantante, conocido por clásicos como “Azul”, “Por amarte así” y “Lloran las rosas”, ha conquistado al público mexicano con su impecable voz y carisma. Con el Nada Solo Éxitos Tour hará vibrar a sus fans a través de un viaje en el tiempo que estará lleno de nostalgia, romance y emoción.

Cristian Castro en el Auditorio Nacional: Nuevas fechas y boletos

Debido a la alta demanda y a que las primeras funciones —10 y 11 de marzo— se agotaron rápidamente, Cristian Castro anunció nuevas presentaciones en el Auditorio Nacional.

El cantante anunció conciertos el 14 y 15 de agosto, pero las entradas también se vendieron en poco tiempo. Por ello, se programaron dos presentaciones más el 15 y 16 de junio.

Los boletos están disponibles en eTicket o en taquillas del Auditorio Nacional desde el lunes 23 de marzo. Recomendamos a los seguidores adquirir sus entradas con anticipación, ya que las funciones anteriores se agotaron en cuestión de horas.

En sus recientes presentaciones, el cantante convirtió el recinto en un coro multitudinario, donde miles de asistentes corearon sus éxitos más emblemáticos.

Con estas nuevas fechas, Cristian Castro busca repetir la experiencia y brindar a sus seguidores una velada inolvidable. El Nada Solo Éxitos Tour sin duda es un homenaje a su larga trayectoria.

Otras fechas de Cristian Castro

Cristian Castro y el Nada Solo Éxitos Tour recorrerán también ciudades de Estados Unidos, algunas fechas son: