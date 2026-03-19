Yeri Mua cancela su concierto en el Auditorio Nacional y el resto de su gira: ‘Ya no se hará’

La cantante e influencer Yeri Mua dio a conocer que su concierto en el Auditorio Nacional quedó cancelado, así como de resto de su gira por México y Estados Unidos, después de una serie de problemas.

Yeri Mua iba a presentarse en el Auditorio Nacional, uno de los recintos más importantes de la Ciudad de México, el próximo 19 de abril. Sin embargo a un mes del show, este jueves 19 de marzo, anunció que la presentación quedaba cancelada.

Yeri Mua se quiere quitar las costillas ı Foto: IG: @yerimua

Yeri Mua revela que canceló su gira

Desde temprano, la creadora de contenido comenzó a realizar publicaciones en sus historias donde les decía a sus seguidores que tenía malas noticias y horas después publicó una historia en la que dio a conocer la cancelación de sus conciertos.

“Pues al chile cancelé toda mi gira de México y Estados Unidos, incluyendo el Auditorio Nacional”, comenzó la celebridad en el post que tenía la imagen de un hámster gritando.

Con la canción ‘Los caminos de la vida’ de fondo, el comunicado explica: “Por varias razones pero le echaremos la culpa al flop para no enredarnos”, señaló.

“El chiste es que ya no será el gran evento jochis. Y pues ya no trabajo con mi antiguo equipo de chamba y asuich”, detalló la famosa, dejando ver que habían conflictos laborales de por medio.

Yeri Mua cancela su concierto en el Auditorio Nacional ı Foto: IG: @yerimua

Cabe mencionar que la famosa se adelantó a dar la noticia antes que Ocesa, por lo que de momento no existe un comunicado oficial por parte de la organizadora de eventos, pero lo podemos esperar para los próximos días.

En redes sociales se dividieron las opiniones, pues algunos dicen que la gira cancelada habría sido un fracaso por una venta baja de boletos, mientras que otros celebran el cambio de administración en la carrera de la celebridad.

Aunque no todo fueron malas noticias para los fans de Yeri Mua, ya que la cantante reveló que habrán reembolsos para quienes compraron sus boletos y que está trabajando en un nuevo álbum, además que ahora su mamá en su mánager.