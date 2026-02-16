Yeri Mua fuma marihuana en el carnaval de Veracruz

Yeri Mua ha encendido la polémica, después de que se hizo viral un video en el que fuma marihuana en medio del carnaval de Veracruz. El momento ha generado una discusión sobre el consumo de drogas en lugares públicos.

Y es que Yeri Mua había emocionado a millones de seguidores de redes sociales después de que la celebridad asistió al carnaval de Veracruz, quien en el año 2022 fue coronada como Reina del Carnaval de Veracruz logrando 2 millones de voto, siendo así una de las reinas más populares en la historia del evento.

Yeri Mua fuma en el carnaval de Veracruz

La cantante se presentó en el escenario del carnaval con un concierto masivo en la Macroplaza del Malecón. Su show fue transmitido en las cuentas oficiales del Gobierno del Estado, aunque horas después, las mismas fueron eliminadas.

En el material difundido, la famosa aparece vestida con un conjunto revelador de mezclilla clara con detalles en amarillo fosforescente. Llevaba su característico cabello pelirrojo suelto y lacio.

La inconformidad creció después de que la artista consumió marihuana en el escenario y pidiera a elementos de la Secretaría de Marina permiso para fumar frente al público.

“Le voy a voy a pedir un favor a la Marina de Veracruz. Con todo respeto, déjennos fumar“, expresó ella. En las imágenes, podemos ver a la famosa consumiendo la sustancia sobre el escenario.

La mujer aparece tanto aspirando la sustancia a través de un bong, como con un pequeño “porro” posteriormente, mientras se encontraba sentada con dos de sus bailarines.

Las redes sociales se llenaron de críticas en contra de Yeri Mua, principalmente porque el público no consideró adecuado que la famosa fumara la sustancia ilícita de manera tan libre en un espacio recreativo.