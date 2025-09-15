Yeri Mua aparece en silla de ruedas tras concierto en Tijuana: ‘Sobreviví’ | VIDEO

Yeri Mua se convirtió en el centro de atención en las últimas semanas después de que alzara la voz por una serie de amenazas de muerte recibidas en su contra por F.E.S, los seguidores del influencer Lonche, quienes le exigían que no se presentara el 14 de septiembre en Tijuana.

La preocupación por Yeri Mua aumentó después de que ella denunciara las amenazas de muerte y el influencer Lonche dijera que no tenía nada que ver, sin pedirle a la comunidad que desistiera con sus comentarios.

Por otro lado, en redes sociales recordaron la profecía de una gitana que en el pasado, le comentó a la veracruzana que moriría joven. Esto llevó a muchas seguidoras a practicar limpias energéticas y hechizos de protección para tratar de cuidar a la creadora de contenido y cantante, que no dejó de lado su presentación en Tijuana.

Yeri Mua aparece en silla de ruedas, ¿Qué le pasó?

En redes sociales no se habló mucho de incidentes con terceras personas en el evento, pues la artista logró completar su presentación sin inconvenientes. Si bien se especuló que detuvieron a dos personas con armas de fuego, esta información no fue confirmada y quedó como un rumor.

“No se preocupen, Dios siempre ha estado conmigo”, dijo Yeri en un reciente video donde se encuentra todavía con su concierto y bastante contenta, mostrando que llevaba una cruz y otra medalla en el pecho a modo de protección.

Yeri Mua aparece en silla de ruedas ı Foto: IG: @yerimua

Sin embargo, parece ser que la artista sí sufrió un accidente horas después de su presentación en la Feria de Tijuana. Primero, en sus historias de Instagram publicó un video donde la podemos ver en silla de ruedas saliendo de un avión.

“No les miento, no puedo caminar, solo de puntitas”, les contó a sus seguidores en la red social. En el breve clip, la vemos vestida con unos pants grises y una camiseta ajustada con la figura de un mono.

La cantante publicó otro video donde ya aparecía en silla de ruedas, donde escribió “jajaja gracias a mis fans por sus bendiciones y mis haters me la p3lan", se burló.

Minutos después, la cantante de ‘Tu Fresita’ publicó un video en TikTok donde aparece en silla de ruedas y dice “sobreviví al concierto, pero no a una rutina de pierna”, dejando ver el motivo detrás de su incidente.

A pesar de verla en ese estado, el público se mostró aliviado de que Yeri Mua no haya sufrido de alguna especie de atentado contra su vida, pues el motivo por el que se encuentra en silla de ruedas tiene que ver con haber hecho mal un ejercicio, no por las amenazas de muerte que ha recibido desde hace semanas.