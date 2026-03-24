Pedro Fernández en el Auditorio Nacional: Fechas, precio y cómo comprar boletos

Pedro Fernández, uno de los íconos más queridos de la música mexicana, regresa al Auditorio Nacional de la Ciudad de México para llenar al público de alegría y baile con el Ave Fénix Tour 2026.

El intérprete de rancheras, baladas y hasta música pop, hará un recorrido por las canciones que han marcado sus más de cuatro décadas de trayectoria. Conoce cómo puedes comprar tus boletos y ser parte de esta gira, que ha recorrido diversas ciudades de Estados Unidos, México y Chile.

Pedro Fernández en el Auditorio Nacional: Fechas y cómo comprar boletos

El concierto de Pedro Fernández en la CDMX está programado para el sábado 5 de septiembre de 2026 a las 20:00 horas en el Auditorio Nacional. Prepárate para corear éxitos como “Yo no fui”, “El Aventurero” y “Amarte a la antigua”, que son parte de la cultura popular mexicana.

Los boletos ya están disponibles a través de Ticketmaster México, la plataforma oficial de venta. Los interesados pueden adquirir sus entradas en línea, en la aplicación móvil o directamente en las taquillas del Auditorio Nacional.

Pedro Fernández en el Auditorio Nacional 2026 ı Foto: IG ventix_e

Precio de los boletos para el concierto de Pedro Fernández en el Auditorio Nacional

Las localidades incluyen diferentes zonas del Auditorio Nacional y los precios que varían según la cercanía al escenario, pues podrás apreciar mejor a Pedro Fernández. Además, Ticketmaster ofrece opciones de pago con tarjeta y promociones bancarias que facilitan el acceso a este espectáculo.

Del mismo modo, pueden ingresar personas con silla de ruedas. El concierto tendrá una duración aproximada de 2 horas.

Los precios de los boletos para el concierto de El Aventurero van desde los $496 pesos mexicanos, hasta los $3 mil 472. Recuerda que los niños y niñas mayores de 3 años deben pagar boleto y el límite de entradas que puede comprar una persona son 8.

Consulta todos los detalles en Boletos: Pedro Fernández, Ciudad de México | sáb, 5 de sep de 2026, 8:00 p.m. | Ticketmaster MX

El regreso de Pedro Fernández al Auditorio Nacional de la Ciudad de México será un encuentro lleno de cariño con sus seguidores y una celebración de su legado musical, así como una celebración de la cultura mexicana.