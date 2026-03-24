Ricardo Arjona, uno de los cantautores más queridos de Latinoamérica, regresa a México este 2026 con su gira Lo que el seco no dijo. El guatemalteco anunció dos fechas en el Estadio Azteca (Estadio Banorte) y confirmó que recorrerá múltiples ciudades del país, incluyendo Monterrey, donde ofrecerá un espectáculo que promete ser inolvidable.

Prepárate para corear éxitos que te han acompañado durante décadas, tales como “El Problema”, “Mujeres”, “Señora de Las Cuatro Décadas”, “Minutos”, “Historia de Taxi” y más. En La Razón te contamos cuándo se presentará en la Sultana del Norte y cómo puedes comprar tus boletos.

Ricardo Arjona en Monterrey: Fechas, preventa y venta de boletos

El concierto de Ricardo Arjona en Monterrey está programado para el sábado 5 de diciembre de 2026 en el Estadio Walmart Park, uno de los recintos más importantes de la ciudad. Esta presentación forma parte de su gira Lo que el seco no dijo y se espera que reúna a miles de seguidores que han aguardado su regreso.

Preventa y venta de boletos para el concierto de Arjona en Monterrey

La venta de boletos se realizará a través de Funticket.mx, la boletera oficial encargada de distribuir las entradas para todas las fechas en México. Los precios y localidades estarán disponibles en el portal, incluyendo cargos y servicios adicionales.

La venta exclusiva para fans registrados en Mundo Arjona será el martes 24 de marzo a las 11:00 horas. Mientras que la venta general se realizará a partir del miércoles 25 de marzo a las 11:00 horas.

Te recomendamos registrarte previamente en el sitio oficial para acceder a la preventa y asegurar sus lugares, ya que los conciertos de Ricardo Arjona suelen agotar localidades rápidamente. Ingresa a Mundo Arjona.

Ricardo Arjona en México ı Foto: Cuartoscuro

Otras fechas de Ricardo Arjona en México

Además de Monterrey, el tour de Arjona contempla una extensa lista de ciudades y estadios en todo el país: