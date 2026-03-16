Cortes de agua en Monterrey: ¿En qué municipios de Nuevo León y cuándo se suspende el servicio?

En los últimos meses se han registrado suspensión de servicio o disminución en la presión del servicio de agua en Nuevo León, y este lunes 16 de marzo esto afectó al municipio de Monterrey.
Por la tarde de este lunes, el Servicio de Agua y Drenaje de Monterrey informó que la tubería general del municipio de Monterrey comenzó a ser reparada, y se estimaba que el servicio se normalizara a partir de las 18:00 horas.
En un comunicado, este 16 de marzo informaron que los fuertes vientos que se registraron durante la madrugada afectaron el servicio de energía eléctrica de la red de bombeo de agua en las colonias Santa Catarina y García.
Pese a que esta ya fue reestablecida, se registran niveles bajos en los tanques de almacenamiento, por lo que se estima que se tomen aproximadamente ocho horas para normalizar el suministro de agua.
¿En qué colonias de Nuevo León se suspende el servicio este 16 de marzo?
De acuerdo con Servicio de Agua y Drenaje de Monterrey, las colonias de Santa Catarina y García en las que el servicio de agua se encuentra con niveles bajos son los siguientes.
En Santa Catarina las colonias afectadas son Alfonso Martínez, Bosques de La Huasteca, Bussines Park, Santa Catarina, Centro, Cerradas del Valle, Francisco Naranjo, Forzapark, Hacienda El Palmar, Hacienda Santa Catarina, Industrial Cumbres, Industrial La Puerta, Industrial M, Industrial Stiva, e Infonavit La Huasteca.
También Jardines de Santa Catarina, Landus, Lázaro Cárdenas, Loma Pelona, Los Viñedos, Mega Park Industrial, Santa Catarina, Miguel Hidalgo, Mirador de Santa Catarina, Nueva Santa Catarina, Parque Industrial El Palmar, Parque Industrial, Las Américas, Parque Industrial Las Torres, y Parque Industrial Martel.
Se incluyen Parque Industrial Milenium, Parque Industrial Multitech, Parque Industrial Pedreras, Praderas del Castillo, Privada Valle Poniente, Privadas de Santa Catarina, Puerta de las Mitras, Puerta del Sol, Real del Valle, Regio Parque, Residencial Santa Catarina, Residencial Panorámica, Villalta y Zimix.
En García las colonias afectadas son Ampliación Los Nogales (El Polvorín), Balcones de García, Benito Juárez, División del Norte, El Fraile, Emiliano Zapata, Fomerrey 192, Los Nogales, Fomerrey Sobrevilla, Lázaro Cárdenas, Martínez Domínguez, Miguel Hidalgo, Nemak, Nuevo Amanecer, y Parque Industrial FINSA
También Parque Industrial VYNMSA, Paseo de las Torres, Real de Villa de García, San Martín, Toma 1″ Galletas Cuétara (Carr. a García), Toma de 1″ Parque Industrial Las Américas, Toma 2″ Frisa (Carr. a García), Toma 2″ Liebher (Carr. a García), Valle de San José 1er. Sector, y Villas del Mirador.
