Ricardo Arjona en México: Fecha y boletos para el primer concierto en el Estadio Banorte

Ricardo Arjona es uno de los cantautores guatemaltecos más reconocidos de los últimos años, quien este 2026 regresará a México y ofrecerá una presentación inolvidable que además, será la inauguración del Estadio Banorte.

Antes conocido como el Estadio Azteca, el nuevo Estadio Banorte estuvo en remodelación por dos años y rumbo al Mundial 2026, el espacio volverá a abrir sus puertas no solo para eventos deportivos, sino presentaciones musicales.

La reapertura del recinto será el 28 de marzo, con un partido entre México y Portugal. El encuentro será uno de los eventos destacados previos al torneo mundialista, que organizarán México, Estados Unidos y Canadá.

Ricardo Arjona anuncia concierto en el Estadio Banorte

Ricardo Arjona interpretará algunos de sus temas más icónicos como ‘Historia de taxi’, ‘Fuiste tu’ o ‘Dime que no’ en el recinto el próximo 20 de diciembre del 2026.

“Un espectáculo que ha recorrido escenarios internacionales y ahora llega a uno de los estadios más importantes de Latinoamérica para marcar el inicio de su nueva etapa“, describe el anuncio oficial.

Por su parte, el cantante expresó en su cuenta de Instagram: “Del animal Nocturno al AZTECA, de los amigos, de las historias. De las canciones que nacieron en tus calles. Regresar, sigue siendo una manera de agradecer“, señaló.

Preventa y boletos

En esta ocasión, la boletera encargada de los accesos es Funticket. Los accesos estarán disponibles a partes del martes 17 de marzo a las 11:00 horas. El evento es organizado por musicvibe.

El cantautor es reconocido por muchos como uno de los artistas más influyentes de Latinoamérica, quien volverá a la capital azteca como parte de su actual gira y hasta el momento, será el primer concierto que se llevará a cabo en el recinto.

Poco a poco se preparan los detalles para la apertura oficial del Estadio Banorte. En un aviso oficial, se explicó que los titulares de palcos y plateas deberán acudir para obtener los medios de acceso temporales que se utilizarán durante los eventos programados entre el 28 de marzo y el 11 de mayo de 2026.

El periodo para realizar este trámite será del 14 al 25 de marzo, en un horario de 9:00 a 18:00 horas, en las oficinas del estadio ubicadas en la Puerta 3.