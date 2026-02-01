Cristian Castro en México: Precios, fechas y boletos para su concierto en CDMX

Cristian Castro regresará a la Ciudad de México para dar una serie de conciertos en el Auditorio Nacional, noticia que emocionó a las fanáticas del cantante mexicano, quien una vez destacó como una de las grandes voces de la música en el país.
Si bien en los últimos años Cristian Castro ha protagonizado varias polémicas y su imagen se ha convertido en un meme para los más jóvenes, sigue destacando su calidad vocal, lo que ha generado curiosidad sobre la próxima presentación del cantante.
¿Cuándo es el concierto de Cristian Castro en CDMX?
El cantante dio a conocer hace un par de días una serie de presentaciones que llevará a cabo en la República Mexicana en una gira que ha titulado ‘Nada, solo éxitos’ y que lo hará interpretar las canciones que han marcado su carrera.
Castro dio a conocer las siguientes fechas:
- Martes 10 de marzo — Auditorio Nacional
- Miércoles 11 de marzo — Auditorio Nacional
- Viernes 20 de marzo — Monterrey
- Sábado 21 de marzo — Monterrey
- Viernes 17 de abril — Mérida
- Sábado 18 de abril — Querétaro
- Viernes 29 de mayo — Guadalajara
- Sábado 30 de mayo — León
- Viernes 14 de agosto — Auditorio Nacional
- Sábado 15 de agosto — Auditorio Nacional
En un inicio, el cantante solo había contemplado dos fechas en total para la CDMX, pero tras el éxito que convirtió estas dos presentaciones en sold out, parece ser que el famoso ha considerado nuevamente el hacer más conciertos para sus fanáticos chilangos. Las nuevas fechas anunciadas en la Ciudad de México serán el viernes 14 y sábado 15 de agosto, ambas a las 9:00 de la noche.
Boletos y venta
La venta de boletos comenzará el martes 3 de febrero a las 11:00 horas. Se espera una alta demanda para estos nuevos conciertos, por lo que hay que estar muy atentos para adquirir los accesos a través de la plataforma de eticket.
Los precios de boletos van desde los 760 pesos hasta los 4 mil 670. Te dejamos a continuación el costo de los accesos por zona:
- PREFERENTE A $4,670.00
- PREFERENTE B $4,085.00
- PREFERENTE C $3,800.00
- PREFERENTE D $3,510.00
- LUNETA A $2,574.00
- LUNETA B $2,225.00
- LUNETA C $1,990.00
- BALCÓN A $3,275.00
- BALCÓN B $3,040.00
- BALCÓN C $2,810.00
- PRIMER PISO A $1,755.00
- PRIMER PISO B $1,580.00
- PRIMER PISO C $1,465.00
- PRIMER PISO D $1,345.00
- SEGUNDO PISO A $1,160.00
- SEGUNDO PISO B $1,055.00
- SEGUNDO PISO C $880.00
- SEGUNDO PISO D $760.00
- PERS. CON DISCAPACIDAD $1,755.00