Cristian Castro juega futbol en Perú y sorprende a sus fans| VIDEO

El cantante mexicano Cristian Castro ha llamado la atención, pues cambió el micrófono por los tacos de futbol en Perú recientemente. El hijo de Verónica Castro vivió una tarde llena de alegría al compartir un partido de fútbol con sus seguidoras peruanas en las canchas de Magdalena del Mar, en Lima.

El intérprete de éxitos como “Azul” y “Por Amarte Así” se mostró sonriente, cercano y entusiasta al vestir la camiseta bicolor de Perú, en agradecimiento por el cariño que ha recibido antes de su esperado concierto en Costa 21 del viernes.

La escena se volvió viral en redes, donde las fans del Gallito Feliz compartieron fotografías y clips del momento. Cristian incluso anotó un gol, que fue sumamente celebrado en el lugar.

En una actividad poco común para una estrella internacional, Cristian Castro decidió reunirse el jueves con un grupo de fanáticas pertenecientes a su club oficial y a otro llamado Las rebeldes de Cristian.

Ambas agrupaciones organizaron la llamada “pichanguita de la amistad”, donde el cantante mexicano convivió con sus seguidoras, se tomó fotografías, firmó autógrafos y, por supuesto, mostró sus habilidades con el balón.

El encuentro, al que también asistió su novia, la argentina Mariela Sánchez, tuvo lugar en las canchas de Marbella, dentro del distrito de Magdalena del Mar, Perú, donde vecinos y transeúntes no tardaron en reconocerlo.

Muchas personas aprovecharon para acercarse y saludar a Cristian Castro, quien correspondió con amabilidad y buen humor. Según videos compartidos en redes sociales, el intérprete de “No podrás” incluso anotó un gol, celebrándolo efusivamente con sus seguidoras, quienes coreaban su nombre entre risas y aplausos.

El hijo de Verónica Castro también se tomó un momento para conceder entrevistas a los medios de comunicación de Perú, en las cuales expresó su entusiasmo por estar en aquel país y agradeció la calidez que ha recibido de sus fans y el público.

El momento se volvió viral en redes y los internautas celebran la sencillez y alegría del artista mexicano. Algunos comentarios en plataformas como TikTok son: