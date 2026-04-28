Cristian Castro sigue creyendo en el amor, pues ahora se reveló que se encuentra en una nueva relación, ahora con la cantante y productora musical, Victoria Kühne, quien hizo pública su relación al compartir una imagen de un viaje en pareja a Nueva York.

Cristian Castro es uno de los artistas más queridos en México, a quien a través de los años le hemos conocido varias novias. Afortunado o no en el amor, según como lo quieras ver, el famoso no se rinde y se encuentra nuevamente enamorado.

Christian Castro estrena romance… ¡ay, ay, ay! 💘 ¡Puro corazón enamorado!



Ahora la afortunada es la regiomontana Victoria Kühne, ganadora de dos premios Grammy y propietaria de uno de los 13 estudios de grabación más importantes de la industria musical. Además, es una de las… pic.twitter.com/V7sO8bPhdk — Raul Gutierrez🇲🇽 (@raulgtzoficial) April 27, 2026

¿Quién es Victoria Kühne, la nueva novia de Cristian Castro?

Victoria Kühne es una exitosa empresaria, productora y cantante originaria de San Pedro Garza García. Nació el 28 de julio de 1986 y desde su juventud, mostró gran interés por la música.

A los 13 años de edad estudió canto clásico y un año después obtuvo su primer papel en teatro musical. Fue tres años después que su padre fundó la disquera Southern Signal, que le dio la oportunidad de acercarse al medio de forma profesional.

Tras terminar la preparatoria, viajó a Florencia para continuar su formación en italiano, canto y música contemporánea y clásica. Sus estudios también incluyen actuación en en instituciones como el National Institute of Dramatic Art en Australia y en Los Ángeles.

A los 26 años, su padre iba a vender la disquera de la familia pero le propuso asumir el liderazgo. Después de dudas iniciales, decidió aceptar el reto y transformó el proyecto en Victoria Records.

En 2018, su estudio fue reconocido por Mix Magazine como uno de los 13 mejores a nivel global. Artistas de talla internacional como The Strokes, Morrissey, Rauw Alejandro, Gloria Trevi, The Warning y M.I.A han pasado por el estudio.

La compañía de Kühne ha conseguido varias nominaciones al Grammy e incluso la propia cantante fue reconocida en 2019 al ser nominada en la categoría de Mejor Álbum Latino Tropical por su trabajo con Felipe Peláez en Ponle Actitud.

Su primera victoria en la premiación llegó en 2024 con Mejor Álbum de Música Tejana para Imperfecto del grupo El Plan. En 2025 llegó su primer Grammy americano por Brillo, Brillo! de Lucky Diaz and the Family Jam Band, con los que ganó Mejor Álbum para Niños.

Algo que destaca en su proyecto como productora es crear espacios para las mujeres dentro de la industria, pues busca que en sus composiciones haya el mismo número de hombres que de mujeres y abre oportunidades a jóvenes.

La famosa también fundó Victoria Films, una empresa dedicada a la producción de cine. Sin duda alguna, la nueva pareja de Cristian Castro es una mujer que busca romper barreras en la industria de la música.