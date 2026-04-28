Fallece el músico José Ali Nieves, ¿de qué murió?

La noche de este lunes 27 de abril, se dio a conocer el fallecimiento del músico José Ali Nieves ‘El Pico de Oro de Venezuela’, reconocido cantante y compositor llanero. El deceso ocurrió en la ciudad de San Fernando de Apure.

La noticia de la muerte de José Ali Nieves se confirmó a través del también músico José Ángel Panzarelli, quien lamentó el fallecimiento del reconocido músico venezolano.

#AHORA En horas de la noche de este #27Abr se conoció sobre el fallecimiento del "Pico de Oro de Venezuela", José Alí Nieves, quien se consolidó como una de las voces más privilegiadas de la música llanera. 😔🕊️



La información fue confirmada por el también cantante y… pic.twitter.com/B9an22Xnkz — 2001online (@2001OnLine) April 28, 2026

Por su parte, la hija de El Pico de Oro había hecho una publicación en la que reflexionaba sobre al próxima muerte de su padre, solo días antes de que ocurriera. "No estoy lista, y quizás nunca lo esté, porque una parte de mí se irá con él, y la que se queda todavía no sabe cómo ponerse de pie sola“, lamentó.

¿Quién era y de qué murió José Ali Nieves?

José Ali Nieves nació en 1951 en El Samán, Municipio Macurita del distrito Achaguas, en el estado Apure, Venezuela. Comenzó en la música en 1970, al representar a su estado natal en el aniversario de la Batalla Naval en Maracaibo, estado Zulia.

Tres años después, se consolidó en el Festival “Cantaclaro”, donde obtuvo el primer lugar en la categoría de contrapunteo como coplero. Fue entonces que recibió

El músico grabó un total de 18 y dejó clásicos que ya forman parte del cancionero inmortal del llano, tales como “Barinas en un Viaje”, “La leyenda de Juan Machete”,“La Leyenda de la Sayona”,“Yo no Vendo mi Caballo” y “Rumbo al Jagüey”.

Sobre la causa de muerte, se sabe que desde hace tiempo el hombre luchaba contra una delicada enfermedad oncológica que mermó su estado de salud; se sabía que el cáncer tenía complicaciones en la zona de la cabeza/ojo derecho.

Debido a la gravedad, se había mantenido retirado de la vida pública en sus últimos meses para enfocarse en tratamientos. Por el reciente mensaje de la hija de José Ali Nieves, se sabe que la muerte del famoso músico ya se esperaba días antes de que ocurriera.