Barry Keoghan niega infidelidad a Sabrina Carpenter: ‘He dejado de socializar’ | VIDEO

A más de un año de su ruptura con Sabrina Carpenter, el actor Barry Keoghan abordó los rumores de si su ruptura con la cantante tuvo que ver con una infidelidad, durante el programa Friends Keep Secrets con Benny Blanco.

Barry Keoghan niega infidelidad a Sabrina Carpenter

Fue al inicio de su intervención en el programa que Barry Keoghan recordó que ya no tiene redes sociales para evitar leer comentarios negativos en su contra, así como que ha mermado su actividad social.

Barry Keoghan opens up to Benny Blanco about avoiding public events and stopping socializing after rumors he cheated on Sabrina Carpenter with influencer Breckie Hill, saying it broke his heart 😳👀



“I have been avoiding stuff, I’ve stopped socializing, because there was a… pic.twitter.com/F1ZZruVT2H — Killa 🌺 (@KillaKreww) April 28, 2026

“He estado evitando cosas, dejé Instagram y perfiles sociales. He dejado de ir a eventos, he dejado de socializar y todo porque hubo una narrativa que nunca se habló”, comentó sobre los rumores de haberle sido infiel a Sabrina Carpenter.

Mientras se mostraba nervioso, agregó: “No es cierta. Nunca he confirmado o dicho algo al respecto, solo desaparecí”, reflexionó sobre como los rumores afectaron su día a día.

“Tener una relación en el ojo público [...] Se amplifica”, expresó antes de recordar que la chica que comenzó con el rumor en redes sociales después se disculpó al comentar que era falso, “parece que nadie se adhirió a ese video”, lamentó, aunque mencionó que no quería “meter a nadie” en la polémica.

En ese sentido, hizo una petición a la audiencia: “Solo pido que las personas dejen de asumir esta narrativa (como cierta), que dejen de atacarme de las formas que puedan”, expresó.

Después de ello, Barry Keoghan recordó las situaciones complicadas que vivió a lo largo de su vida como la muerte de sus padres a temprana edad o problemas con las adicciones.

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar. Aunque algunas personas no le creyeron, otros mencionaron que si fue calumniado, debería defenderse:

"Debe ser tan frustrante. Hoy en día, cada vez que hay una ruptura, todos simplemente asumen que tiene que ver con infidelidad“.

“Entonces defiéndete. Di que nunca hiciste nada y que todos se vayan a la mier**”.

"Sigue hablando de Sabrina, amigo, explica que solo estás tartamudeando, Barry, engañaste a la mujer más hermosa de la historia y a una mujer de corazón muy dulce“.

"Incluso Sabrina en su canción dijo que él rompió con ella porque ya no se sentía atraído por ella, nunca por infidelidad“.

"Realmente lo decía en serio (Sabrina) cuando dijo que espera que te dé agorafobia jajaja“.

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