Margaret Qualley y Madelyn Cline se unen a Sabrina Carpenter en videoclip

Este lunes 6 de abril, Sabrina Carpenter estrenó el video musical de su canción ‘House Tour’, la cual forma parte de su álbum Man’s Best Friend. Sin embargo, lo que sorprendió a millones de fans fue ver a la estrella junto con Margaret Qualley y Madelyn Cline.

La noticia ya se había adelantado en las redes sociales de Sabrina Carpenter, quien había compartido un breve video en el que podemos verla junto a Margaret Qualley y Madelyn Cline mientras maneja una camioneta pintada de rosa y escuchan la radio.

En la radio, advierten a los habitantes de Pretty Girl Avenue sobre tres mujeres jóvenes con ropa corta, quienes serían ladronas de casas y son descritas como “peligrosas”. “¿Deberíamos ir por la puerta trasera?“, pregunta Cline y sus compañeras rápidamente le dicen que no.

El video se estreno a los pocos días del anuncio y muestra a las tres artistas mientras entran en una casa llena de lujos y se divierten con los diferentes elementos que hay dentro.

De este modo exploran la casa, se prueban algunas prendas de ropa e incluso comienzan a mover algunas cosas. Después de divertirse un buen rato, comienzan a aparecer policías y ellas comienzan su escape.

Las ladronas se llevan varias cosas de valor antes de irse y como en cada video de Sabrina Carpenter, un hombre muere. En esta ocasión, el sujeto es atropellado por ellas mientras se dan a la fuga.

Una imagen final muestra a la mascota tarántula de la casa pasando sobre una carta con un beso y un chicle pegado. El mensaje dice: “Gracias por recibirnos. Tuvimos la mejor estadía y los recomendaremos con nuestros amigos”, finalmente, la misma está firmada por ‘pretty girl cleanup’, el nombre del grupo de ladronas.

Algunas de las reacciones por el video en redes sociales fueron:

“Este video musical se siente como lo que haría Tarantino si fuera una chica sexy joven“.

“Así es como se hace un tour de casa”.

“Manteniendo vivas las tradiciones con el final” (el hombre que muere).

“¡Absolutamente icónico! ¡Sabrina, te has superado a ti misma!”

Cabe mencionar que el video musical fue dirigido por Sabrina Carpenter y Margaret Qualley, cosa que se muestra en los créditos del videoclip y que la artista mencionó a través de su cuenta de Instagram.