Sabrina Carpenter recuerda cuando se cayó en un cactus: ‘Empecé a llorar’ | VIDEO

La cantante Sabrina Carpenter reveló en una reciente entrevista un accidente que tuvo durante el rodaje de su video musical Manchild que rápidamente se ha vuelto viral por ser una anécdota que la artista relata con su característico humor de siempre.
En los últimos años, Sabrina Carpenter ha conseguido bastante popularidad entre el público y gracias a ello, ha tenido la oportunidad de hacer proyectos cada vez más demandantes. En medio de una grabación, tuvo un accidente en una de las locaciones.
Cabe recordar que en su video de Manchild, la artista aparece en un desierto, al borde de la carretera, donde se va encontrando con diferentes hombres. Ahora, durante su entrevista en Late Night with Seth Meyers, la famosa confesó cómo tuvo un accidente en pleno rodaje cuando se encontraba el el área desértica.
¿Dónde está Marianne Gonzaga? Esto se sabe
“Me caí sobre un cactus”, reveló la cantante de 26 años, al presentador en un momento que generó sorpresa en el público, quienes se rieron por la situación. Ante esto, ella replicó: “Es tan fácil reírse cuando la gente se lastima. Y yo lo hice. Pero luego empecé a llorar”, admitió.
Carpenter reveló que esto ocurrió apenas en el segundo día de rodaje, por lo que tuvo que seguir trabajando después del bochornoso momento. “Soy una profesional”, destacó.
También contó que después del accidente fue atendida por un médico y que por el resto del día estuvo tratando de quitarse cosas del trasero después del accidente. La artista lucía avergonzada, aunque rápidamente lo dejó de lado al compartir que usó más de 30 atuendos.
“Para ser honesta, esa sesión fue muy ambiciosa. Fotografiamos 37 atuendos”, dijo. “Probablemente fue la sesión más grande que he hecho. Estoy muy agradecida de haber podido hacer la producción de mis sueños”, dijo Sabrina Carpenter.