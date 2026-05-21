Conoce al elenco completo de ‘Entre padre e hijo’ de Netflix | FOTOS

¿Quiénes son los actores de Entre padre e hijo?

Este 13 de mayo se estrenó en Netflix la miniserie “Entre padre e hijo”, un drama centrado en la historia de una abogada, su prometido y el amor que esta comienza a sentir con quien será su futuro hijastro.

En los 20 capítulos se puede ver la relación que existe entre los protagonistas, los secretos que existen entre ellos y la tensión que se crea luego de que se comienzan a descubrir.

Esta historia se centra principalmente en Bárbara, Iker y Álvaro, y en la plataforma de streaming los usuarios pueden disfrutar de este apasionante drama de amor y obsesión en cinco idiomas.

Reparto de Entre padre e hijo ı Foto: Especial

¿Quiénes son los actores del elenco de “Entre padre e hijo”?

Durante la trama de esta miniserie los personajes principales que desatan la tragedia del triángulo amoroso que deja a todos con ganas de conocer más detalles son:

Bárbara, una abogada exitosa que es interpretada por Pamela Almanza: Es una actriz mexicana que nació en 1989 con formación en el CEA de Televisa. Durante su trayectoria ha destacado por sus interpretaciones en cine y televisión, incluyendo una serie Con esa misma mirada, No manches Frida, y Club de Curevos.

Íker es hijo de Álvaro y desata el triángulo amoroso, interpretado por Graco Sandel: Es un actor mexicano que nació en 1998, es hijo de Sergio Sandel y Marcela Rodríguez. Su carrera comenzó en el teatro con Carlitos en Todos se ríen, y durante su carrera hasta ahora uno de los papeles que lo hace ser reconocido por muchos es su papel de Pedro Sánchez en la telenovela Doménica Montero.

Álvaro, interpretado por Erick Elias: Actor, cantante y modelo mexicano que nació en 1979, acutalmente está casado con Karla Guindi y tienen dos hijas. El primer papel protagónico en su carrera fue en la telenovela Tormenta en el paraíso, y también ha participado en Betty en Nueva York, Porque el amor manda, Ni contigo ni sin ti, Dóas mejores, y Accidente.

Además, Entre padre e hijo también cuenta con la participación de Natalia Plascencia, Ivanna Castro, Carmen Delgado y Octavio Morales, quienes brindan su talento para poder tener una trama completa.

Además del secreto amoroso entre los tres, también existe un misterio que Bárbara quiere descubrir, pues la prometida de Álvaro se encuentra con información sobre la madre de Íker, Fernanda Solar, quien al parecer tuvo una muerte trágica.

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