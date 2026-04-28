David Byrne en México: Fechas, lugares y preventa de boletos para ‘Who is the Sky? Tour’

El icónico fundador de Talking Heads, David Byrne regresa a México en 2026 con una serie de conciertos que forman parte de su más reciente gira musical Who is The Sky? Tour.

Tras una gira aclamada mundialmente como el evento musical en vivo del año y una actuación trascendental en Coachella, se han anunciado las fechas para ver en vivo a David Byrne en México.

El anuncio llega después de que el músico lanzara una nueva versión del tema “What Is The Reason For It?” que ahora lleva el nombre “¿Cuál Es La Razón?” y cuenta con la voz de Natalia Lafourcade y fue producido por Mexican Institute of Sound.

¿Cuándo y dónde son los conciertos de David Byrne en México?

El músico dio a conocer tres presentaciones que formarán parte de su gira actual en 2026. Estas son:

4 de septiembre- Teatro Metropólitan, CDMX

8 de septiembre- Auditorio Telmex, GDL

10 de septiembre- Escenario GNP Seguros, MTY

Si bien hasta el momento son tres las fechas anunciadas, según la demanda que pueda recibir existe la posibilidad de que el público llegue a anunciar nuevas presentaciones, como lo hizo recientemente para su paso por Norteamérica.

David Byrne llega este verano a México, con Who Is The Sky? Tour



4 de septiembre, Teatro Metropólitan, CDMX

8 de septiembre, Auditorio Telmex, GDL

10 de septiembre, Escenario GNP, MTY



#PreventaBanamex: 30 de abril, 11:00 a.m. pic.twitter.com/qrUYVR8qfg — Ocesa Total (@ocesa_total) April 28, 2026

Preventas de boletos

Sobre la venta de boletos, será el 30 de abril que comenzará la preventa Banamex exclusiva para tarjetahabientes de dicha entidad bancaria; será a las 11:00 horas que comenzará el servicio a través de Ticketmaster.

En el caso de no contar con tarjeta del banco antes mencionado, de manera posterior habrá acceso al público en general para que adquieras tu boleto por cualquier método de pago.

Who Is the Sky? es el primer álbum de Byrne desde el aclamado American Utopia de 2018. Entre los invitados en el material discográfico se encuentran Hayley Williams de Paramore, St. Vincent y el baterista de The Smile, Tom Skinner.

“A mi edad, al menos para mí, surge una actitud de ‘no me importa un carajo lo que piense la gente’”, comentó David Byrne sobre el espíritu detrás del disco. “Puedo salir de mi zona de confort sabiendo que ya sé quién soy y, en cierta forma, qué estoy haciendo. Dicho esto, cada nuevo conjunto de canciones es una nueva aventura”.