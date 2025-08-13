¿A qué hora y dónde ver la entrevista de Christian Nodal donde habla de Cazzu y Ángela con Adela Micha?

El cantante Christian Nodal volverá a revivir la polémica de su supuesta infidelidad de Cazzu con Ángela Aguilar en una nueva entrevista en la que aparentemente hablará sin filtros de todo lo que pasó en ese “triángulo amoroso”.

El intérprete de “De los besos que te di” ofreció una charla a la periodista Adela Micha, luego que Cazzu anunció que se va a reunir con Belinda, la otra ex de Nodal y con quien posiblemente haga una colaboración para seguir con la funa contra el cantante de regional mexicano y su esposa.

¿De qué hablará Nodal en la entrevista con Adela Micha?

En la entrevista Christian Nodal habla de todo, desde su primer amor y de cómo le rompieron el corazón en esa ocasión y fue a él a quien lo terminaron, así como de su mala fama de ser un mujeriego empedernido, pero él dice que tiene un defecto todavía peor que el de las mujeres y ahí lo confiesa.

Asimismo, recordó la entrevista polémica en la que Ángela dijo que nadie de los tres involucrados había sufrido, que no se había roto ningún corazón y que posteriormente Cazzu salió a hablar en un podcast en Argentina de que eso era mentira, que se había puesto en duda su integridad cuando Ángela dijo que la rapera tenía conocimiento de que Nodal y ella estaban en pareja, después de ella se convirtió en mamá de Inti.

El exnovio de Belinda también contó todo lo que había detrás de la frase de su ahora esposa cuando le comentó a Cazzu que era “fan de su relación”.

Además, Adela Micha lo cuestiona sobre si la entrevista la está dando como parte de una estrategia publicitaria o cuál es el motivo. También le recuerda que él y Cazzu van a tener una relación para toda la vida por la hija que tienen en común.

¿Dónde y a qué hora ver la entrevista de Christian Nodal?

La entrevista de Christian Nodal con Adela Micha se puede ver en el canal de YouTube de La Saga de Adela Micha en la sección del canal llamada Un día una Voz.

La entrevista se transmite este miércoles 13 de agosto a las 8:00 pm, por lo que esta noche es cuando se sabrá la versión de Nodal, en la que además dijo que le pide perdón a Cazzu por haberse enamorado de Ángela.