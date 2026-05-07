Denuncian extorsión contra Vadhir Derbez en caso de abuso: ¿Quiénes están detrás de las acusaciones?

Recientemente se dio a conocer que Vadhir Derbez, cantante y actor mexicano de 35 años, se encuentra en medio de un proceso judicial debido a las acusaciones de presunto abuso sexual en su contra. Los señalamientos habrían sido hechos por una joven de 19 años, quien refirió que el hijo de Eugenio Derbez la besó y tocó sin su consentimiento.

A raíz de este caso, el protagonista de Como si fuera la primera vez y su equipo legal brindaron declaraciones al respecto. Aseguran que se trata de una extorsión, pues desde hace tiempo Vadhir ha recibido mensajes que exigen un pago de 350 mil dólares por detener el proceso legal. Esto es lo que se sabe de las acusaciones.

Denuncian extorsión contra Vadhir Derbez por caso de abuso: ¿Quiénes están detrás de las acusaciones?

Vadhir Derbez, hijo de Eugenio Derbez, y su equipo legal declararon en la emisión del miércoles del programa De Primera Mano que las acusaciones de presunto abuso en contra del actor son parte de una estrategia de extorsión.

Aunque el actor no quiso dar declaraciones sobre el caso, dejó que su abogado explicara lo que está sucediendo.

“Si estoy aquí dando la cara es porque tenemos todas las pruebas de que todo esto no sucedió. Nada más quiero que todo esto se arregle y se clarifique. Dejo que mi abogado les cuente", expresó el actor de 35 años.

El abogado Enrique González Casanova explicó a los conductores del programa que Vadhir Derbez se enteró de las acusaciones a través de mensajes de redes sociales como Instagram y WhatsApp.

“Nos enteramos de esto por medio de una extorsión, porque le llegan mensajes al señor Vadhir Derbez pidiéndole dinero porque supuestamente había cometido algún abuso sexual en contra de una señorita, que la verdad es que ni siquiera tenemos ubicado quién es", narró el abogado.

Continuó relatando que Vadhir Derbez se negó a depositar ese dinero porque “no hizo absolutamente nada”. Según el jurista, el presunto abuso sexual cometido por el actor tuvo lugar en Coyoacán, en la casa de Bolo Papilli, que fue locación de un videoclip musical del artista.

“Le dicen que si no da 350 mil dólares, le van a liberar orden de aprehensión y lo van a detener”, señaló el abogado del histrión.

Finalmente, el defensor de Vadhir Derbez señaló que quien está detrás de estas acusaciones contra su cliente sería una organización criminal: “Entendemos que es una red de delincuencia organizada, es un grupo aparentemente de una mafia colombiana con alguna mafia mexicana. Ya tenemos la investigación ante la FEMDO (Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada)“.

Se espera que en los próximos días las autoridades brinden su versión de los hechos.