Vadhir Derbez estalla por críticas tras la muerte de Gabriela Michel, mamá de Aislinn: ‘Es una tontería’

La familia Derbez se encuentra en el centro de la polémica después de que se dio a conocer la muerte de Gabriela Michel este lunes, revelado por la propia Aislinn Derbez.

Después de confirmarse la muerte de Gabriela Michel, las redes sociales se encendieron en comentarios de internautas que deseaban saber si familiares de la actriz como su papá Eugenio Derbez o sus hermanos Vadhir y José Eduardo, se encontraban con ella en estos momentos de duelo.

El corazón de Aislinn Derbez se abre ante la dolorosa pérdida de su madre, Gabriela Michel. La actriz eligió sus redes sociales como un altar para compartir la profunda tristeza que embarga a su familia. Con una sinceridad que toca el alma, Aislinn reveló qué le arrebató la vida… pic.twitter.com/R2UiyTA8If — La Razón de México (@LaRazon_mx) November 25, 2025

Por este motivo, cuando vieron historias de la familia en momentos de diversión, no tardaron en aparecer las críticas en contra de ellos, al tacharlos de insensibles y por supuestamente no acompañar a Aislinn de manera física.

Vadhir Derbez estalla por críticas tras muerte de la mamá de Aislinn

A través de su cuenta de Instagram, el actor y cantante publicó una foto donde posa con su hermana. Además, dedicó un largo mensaje en el que lamenta las fuertes críticas que recibe su familia en medio de la pena.

“Te amo hermana, sabes que estamos siempre aquí para contenerte y apoyar“, comenzó al dirigirse brevemente a su hermana. Dicho esto, expresó: “Me sorprende ver como reacciona la sociedad con estas cosas en redes”, dijo.

El actor acusó que le han llegado fuertes críticas por las historias que tenía publicadas antes de saber la noticia: “Me han llegado una cantidad de mensajes en los stories que ya tenía ayer, sobre lo insensible que soy, y como no estoy apoyando a mi hermana en estos momentos”.

Aclara además que sí ha apoyado a su hermana por la muerte de Gabriela: “Claro que estuve ahí físicamente con ella (solo no lo publique). Lo que si es insensible es que mientras uno esta en un duelo, tenga que buscar fotos y ver que postear para que la gente vea que estas ‘apoyando’”.

“Como si subir esta foto ya me hiciera empático o presente, lo cual es una tontería. Esta foto que subo es mas para ustedes que para ella, ella sabe que estoy y que tiene mi apoyo incondicional“, sentenció.

Finalizó: “Como sociedad urge tener mas tacto con estos temas cuando se trata de lo que vemos en redes sociales. Cada quien vive su duelo a su manera y esta como puede. No todo lo que pasa a puertas cerradas será publicado, y esta bien. Gracias por los mensajes de apoyo y amor a mi familia”.