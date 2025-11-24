Reportan muerte de la mamá de Aislinn Derbez a los 65 años

La actriz Aislinn Derbez está de luto, pues en redes sociales se reportó que su mamá Gabriela Michel, falleció a los 65 años de edad.

Fue la creadora de contenido de entretenimiento Chamonic quien reveló el fallecimiento de la madre de la hija de Eugenio Derbez.

“Lamentablemente hoy alas 7 am aproximadamente falleció su mamá la señora Gabriela Michel, me dicen que fue a consecuencia de un accidente en su casa", comenta Chamonic en su publicación en redes sociales.

“Cabe destacar que aún no han comentado el motivo ni dado a conocer el fallecimiento de la señora , pero gente cercana me dicen que hoy será velada”, concluyó la publicación la influencer.

¿Quién es la mamá de Aislinn Derbez?

La mamá de Aislinn Derbez era Gabriela Michel, actriz de doblaje. Estuvo casada con Eugenio Derbez hasta 1987. La propia Aislinn asegura que la relación entre ellos no era muy buena, por lo que ella recuerda que solo se la pasaban peleando todo el tiempo.

Gabriela Michel, mamá de Aislinn Derbez ı Foto: Especial

Nació el 24 de octubre de 1960, según la información de redes sociales y se sabe que su esposo actual era el Señor Aguilera, el famoso conductor que salía en el programa de En Familia con Chabelo. Se conocieron en ese programa, pues Gabriela era encargada de las edecanes y se desempeñó como directora escénica.

Gabriela y el señor Aguilera tuvieron dos hijas, que son las hermanas de Aislinn Derbez y se llaman Chiara Aguilera y Michelle Aguilera.

Aislinn ha compartido algunas fotografías junto a su mamá, en las que aparece también con la hija de Aislinn, Kailani Ochmann Derbez.

Hasta el momento Aislinn Derbez no ha salido a confirmar la muerte de su mamá, pero se espera que en las próximas horas rompa el silencio sobre lo sucedido.

Aislinn Derbez es la hija mayor de Eugenio Derbez y Gabriela Michel, decidió seguir los pasos de sus padres en la actuación y seguir. Además también es creadora de contenido y cuenta con su podcast que se llama La Magia del Caos.