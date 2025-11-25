Eugenio Derbez envía tierno mensaje a su hija Aislinn tras la muerte de Gabriela Michel | FOTO

Tras la muerte de Gabriela Michel, la mamá de Aislinn Derbez, el público estaba expectante de la reacción que tendría Eugenio Derbez a lo ocurrido, pues la actriz de doblaje y el comediante fueron pareja por varios años antes de poner fin a su relación y distanciarse.

Cuando se dio a conocer la noticia de la muerte de Gabriela Michel, estaba Eugenio Derbez junto a su esposa Alessandra Rosaldo en los Premios Emmy International. Asimismo, en sus redes sociales se mostró sonriente durante el evento, lo que desató fuertes críticas.

Y es que durante la transmisión en su cuenta de Instagram, comenzaron a aparecer los comentarios sin parar de la muerte de la actriz. No hay certeza de que lo haya leído, pero algunos indican que en un momento, su semblante cambió por completo.

Entre los mensajes que se repetían estaban: “Quiero pensar que no se ha enterado”, “Se murió la mamá de su hija y ellos como si nada”, “Falleció la mamá de su hija”, “La primer mujer que lo hizo padre murió y él como sí nada”.

Fue en un breve encuentro con medios de comunicación después del evento que Eugenio admitió que no estaba enterado de la situación, mientras que Alessandra dijeron acompañar a la familia en el luto.

Eugenio Derbez envía mensaje de apoyo a su hija tras muerte de Gabriela Michel

Fue varias horas después que Eugenio realizó una publicación, aunque en ella no hace una referencia directa a su ex pareja, sino más bien a su hija. Se trató de un post sencillo de una sola foto en blanco y negro, donde padre e hija se abrazan.

“Siempre contigo, te amo @aislinnderbez”, escribió brevemente. Si bien la actriz no contestó a la publicación con algún comentario en su cuenta oficial, la cuenta de su podcast La Magia del Caos sí comentó un corazón blanco.

Las redes sociales se dividieron, principalmente porque varias personas criticaban que los artistas tengan que verse en la necesidad de exponerse en momentos vulnerables para evitar las especulaciones en torno a tragedias de su vida privada.

Hay que mencionar que de momento, Eugenio Derbez no ha dicho nada sobre la muerte de Gabriela Michel y a pesar de que recibe fuertes críticas por ello, otros indican que hay que dejar a la familia vivir el duelo en la intimidad.