¿Quiénes son todos los hijos de Gabriela Michel, mamá de Aislinn Derbez? FOTOS

La actriz de doblaje Gabriela Michel no solo es la mamá de la Aislinn Derbez, sino que tuvo más hijos que se dedican a diferentes cosas que están alejadas del foco público.

Aislinn Derbez es su hija mayor, sin embargo, una vez que Gabriela Michel se separó de Eugenio Derbez, ella volvió a darse una oportunidad en el amor con el señor Alberto Aguilera del programa En Familia con Chabelo y tuvieron más hijos.

¿Quiénes son todos los hijos de Gabriela Michel?

Gabriela Michel tuvo 3 hijos en total: Aislinn Derbez, Michelle Aguilera y Chiara Aguilera.

¿A qué se dedican los hijos de Gabriela Michel?

Aislinn Derbez que es su hija más famosa se dedica a la actuación, pues ha salido en series y películas reconocidas como La casa de las flores, Qué pena tu vida, Hazlo como hombre y también participa en el reality show de De viaje con los Derbez, además de que tiene su podcast La Magia del Caos, en el que habla sobre temas de crecimiento emocional.

Aislinn Derbez, hija mayor de Gabriela Michel ı Foto: IG Aislinn Derbez

Michelle Aguilera ella es la directora de operaciones del podcast de La magia del caos, por lo que trabaja directamente con su hermana Aislinn. Sin embargo, también es emprendedora e influencer, pues tiene casi 39 mil seguidores en Instagram, en donde comparte momentos de su vida personal como mamá y esposa, está casada con Sergio Carrasco.

Michelle Aguilera y su esposo Sergio Carrasco ı Foto: IG Michelle Aguilera

Chiara Aguilera es otra de sus hijas, de ella se tiene muy poca información personal, ya que ella tiene muy poca exposición mediática. Su cuenta de Instagram tiene apenas 8 mil 700 seguidores aproximadamente.

En su perfil se muestra como una mujer joven, relajada, divertida que disfruta de viajar y siempre aparece sonriendo en sus fotos o rodeada de amigos.

En el podcast de La magia del caos, Michelle Aguilera contó que tanto Chiara como Aislinn son las dos personas que le dan soporte, que la apoyan en sus momentos más oscuros. Indicó que tuvo mayor convivencia con Chiara porque vivían en la misma casa y aunque tenían pleitos de hermanas por la ropa, señala que son muy unidas.

Asimismo, dijo que era muy difícil trabajar con Aislinn porque es una persona muy exigente que no acepta un No en los temas laborales y además quiere que todo salga muy rápido, la misma actriz confirmó que se transforma cuando se trata de trabajar.