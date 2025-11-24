¿De qué murió la mamá de Aislinn Derbez, Gabriela Michel?

La actriz Aislinn Derbez estaría de luto, luego de que en redes se revelara la muerte de su mamá Gabriela Michel, la mañana de este lunes 24 de noviembre.

Fue la creadora de contenido de espectáculos Chamonic, quien dio a conocer el lamentable suceso.

“Aislinn Derbez hija de Eugenio Derbez está de luto , lamentablemente hoy alas 7 am aproximadamente falleció su mamá la señora Gabriela Michel a los 65 años de edad”, se lee en la publicación de la influencer.

¿De qué murió la mamá de Aislinn Derbez?

La mamá de Aislinn Derbez murió a causa de un infarto, así lo reveló la propia actriz en sus redes sociales.

Horas antes, Chaminic había informado que Gabriela Michel murió debido a un accidente en su casa, sin embargo, en ese momento se desconocía cuál fue era ese accidente y bajo que condiciones habría fallecido, pero Aislinn dio detalles sobre el fallecimiento de su mamá.

Aislinn Derbez emitió un breve mensaje sobre el fallecimiento de su mamá y pidió respeto para poder vivir su duelo en paz.

Gabriela Michel, mamá de Aislinn Derbez ı Foto: Redes sociales

Si bien la mamá de Aislinn Derbez no estaba por completo en el ojo público, Gabriela Michel llegó a compartir en redes sociales momentos importantes de su vida familiar con el que fuera su esposo Jorge Alberto Aguilera, el Señor Aguilera de En Familia con Chabelo.

Así como momentos con su famosa hija, pues compartió fotos en la boda de Aislinn y también de su nieta Kailani cuando ella apenas era una bebé.

Gabriela Michel tuvo una carrera en el mundo del doblaje en donde sorprendió por prestar su voz a varios personajes del cine y la televisión, uno de sus personajes más recordados es Samantha Jones de la icónica serie de televisión Sex and the City, el personaje favorito de la mayoría de los fans del programa de televisión.

La actriz de doblaje vivía una vida alejada de las cámaras a diferencia de su hija Aislinn que está constantemente en el ojo público por sus relaciones amorosas, su proyectos personales y el reality show en el que participa junto a su papá Eugenio Derbez y sus hermanos, departe de su papá.

Gabriela Michel y Eugenio Derbez

A decir de la propia Aislinn, sus papás tenían una relación muy conflictiva, ya que constantemente se la pasaban peleando, ella asegura que sus recuerdos solo son de sus padres discutiendo. Por lo que su matrimonio no duró mucho y tuvieron que separarse, sin embargo, Eugenio Deberez señaló en entrevistas que él siempre se hizo responsable de sus hija desde que nació.