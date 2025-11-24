¿Quién es y a qué se dedicaba Gabriela Michel, la mamá de Aislinn Derbez? FOTOS

La actriz Aislinn Derbez proviene de una familia llena de talento, pues tanto su mamá como su papá se desempeñaron en el mundo artístico.

Si bien el papá de Aislinn, Eugenio Derbez, es uno de los comediantes y actores más reconocidos, su mamá Gabriela Michel, también hizo una amplia carrera, pero en la actuación de doblaje y en otros puestos en Televisa.

¿Quién es la mamá de Aislinn Derbez?

Gabriela Michel es una famosa actriz de doblaje, que ha prestado su voz a famosos personajes de la televisión y el cine.

Nació el 24 de octubre de 1960 en la Ciudad de México, su primera hija fue Aislinn Derbez, pero posteriormente tuvo más hijos con su segundo esposo.

Gabriela Michel, mamá de Aislinn Derbez ı Foto: FB Gabriela Michel

Como actriz de doblaje participó en las películas Cuentos que no son cuento con el personaje de Donna Hynde; Santa Cláusula, de 2006 y 2007 y en las películas de Tinker Bell (Campanita), como la Reina Clarion. Asimismo, uno de sus personajes más icónicos fue darle voz a Samantha Jones de la famosa serie Sex and the City.

Gabriela Michel y Eugenio Derbez se conocieron en la escuela de actuación, estuvieron casados hasta 1987, pero su matrimonio no funcionó y tuvieron que separarse, sin embargo, Eugenio contó que él siempre se hizo responsable de su hija, ya que Aislinn es la mayor de todos sus hijos.

Después del episodio con Eugenio, Gabriela Michel volvió a encontrar el amor con el señor Alberto Aguilera, famoso por su participación en el programa En Familia con Chabelo, ella también trabajaba como directora escénica.

Gabriela Michel, mamá de Aislinn Derbez, y su esposo el señor Alberto Aguilera ı Foto: FB Gabriela Michel

Del amor entre ellos nacieron dos hijas: Chiara Aguilera y Michelle Aguilera. Aislinn Derbez y sus hermanan tienen una buena relación, de acuerdo con lo que se ha mencionado en Internet. Además que del lado de su papá tiene a sus hermanos José Eduardo Derbez y Vadhir Derbez.

Gabriela Michel no estaba en el ojo público, pero en sus redes sociales llegó a compartir momentos importantes, fotos con su esposo Alberto Aguilera y con su nieta Kailani, asimismo publicó imágenes en las que aparece con Aislinn Derbez el día de su boda con Mauricio Ochmann.