Las FOTOS de Gabriela Michel y Eugenio Derbez cuando eran pareja

Así fue la historia de amor entre Eugenio Derbez y Gabriela Michel

Gabriela Michel fue la primera esposa de Eugenio Derbez y su relación fue complicada, sin embargo, de su unión nació la actriz Aislinn Derbez.

Los usuarios recuerdan su historia de amor, luego de que se dio a conocer que el 24 de noviembre de 2025, Gabriela Michel falleció a causa de un accidente en su casa a la edad de los 65 años.

La historia de Gabriela Michel y Eugenio Derbez

Según las entrevistas que Eugenio Derbez y su hija Aislinn Derbez han dado se ha contado la historia de amor de los dos actores.

Eugenio y Gabriela Michel se conocieron en los años 80, ambos estaban comenzando sus carreras en el mundo del espectáculo y se estaban formando.

Según el relato de Aislinn, Eugenio era maestro en una academia de ballet y Gabriela era su alumna, se veían durante la clase y parece que hubo algo de atracción entre ellos, pero Gabriela pensaba que era gay, porque era maestro de ballet.

“Mi papá era maestro de ballet de mi mamá. Le daba clases de ballet, pero mi papá era más chico que mi mamá. Se conocieron en una academia de ballet, donde mi papá era el maestro. Mi mamá juraba que mi papá era gay porque bailaba ballet”, señaló la actriz en una entrevista.

Contó que después Eugenio se decidió a conquistar a Gabriela, pues en ese entonces el comediante era muy tímido e introvertido, pero venció sus barreras y la invitó a salir, Gabriela estaba sorprendida, pero aceptó.

Aislinn comentó que la relación de ellos fue muy intensa que fueron el primer amor uno del otro, si bien nunca se casaron mantuvieron una relación seria, pero que también eran muy incompatibles, lo que trajo problemas a su vínculo amoroso. La actriz dice que recuerda solo peleas entre sus papás.

Por otra parte, Eugenio Derbez contó en una entrevista que él estaba muy joven cuando se conocieron él y Gabriela Michel, señaló que cuando se enteró de que estaba embarazada para él fue un gran impacto porque no tenía dinero, ni trabajo estable.

El comediante contó que tenía que trabajar mucho para poder cumplir con los gastos de su hija. Sin embargo, también esta experiencia tan joven lo ayudó a madurar.