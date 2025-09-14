Así fue la lujosa fiesta de Inti por sus 2 años

La artista argentina Cazzu celebró el cumpleaños 2 de su hija con Christian Nodal, con una fiesta de lujo con la que demostró su amor por la pequeña. En redes sociales las imágenes del momento se volvieron virales debido a los tiernos detalles que tuvo, como colocar en nombre de la niña en una figura con forma de sol, haciendo alusión al significado de Inti (Dios Inca del Sol). Al parecer Nodal no se presentó y genera críticas.

El festejo lo dio a conocer la cantante de “La Cueva” y “Con Otra” a través de sus historias de Instagram. La trapera no dudó en festejar un año más de vida de su primogénita a pesar de haber trabajado ayer, pues inició su tour Latinaje con un concierto en la Arena Movistar, en Buenos Aires, Argentina.

En octubre Cazzu dará varios conciertos en México en ciudades como la capital del país, Monterrey, Puebla, Guadalajara y Mérida.

Así fue la lujosa fiesta de Inti por su cumpleaños 2 | FOTOS

Cazzu celebró a lo grande el cumpleaños 2 de su hija Inti este 14 de septiembre de 2025. Para esta ocasión especial, la argentina organizó una fiesta y compartió en sus redes sociales fotografías que derritieron a sus fanáticos.

En una de las imágenes la cantante de “Mucha data” lució una coleta alta y un atuendo que iba a juego con el de Inti. Las reacciones de los seguidores no se hicieron esperar y en X, antes Twitter, y TikTok difundieron la tierna imagen.

Al parecer, la fiesta estuvo inspirada en las ranas, pues la decoración incluyó tonos verdes y un pequeño estanque donde se ve a una rana reposando en un hongo de color rojo.

Además, se difundió una foto donde se aprecia que incluso parte de la comida tuvo dicha temática. Se aprecia una especie de pan en forma circular de color verde que tiene unos tiernos ojos y una pequeña boca sonriente.

Los globos y los banderines no pudieron faltar e hicieron el espacio un sitio acogedor para que Inti celebrara sus 2 años.

Fiesta de cumpleaños de Inti por sus 2 años ı Foto: Captura de pantalla IG @cazzu

¿Christian Nodal no fue a la fiesta de Inti?

Hasta ahora, Christian Nodal, el padre de la pequeña Inti, no ha emitido ninguna felicitación pública para su hija ni parece haber estado presente en la celebración del cumpleaños 2 de la niña. Esto ha sido calificado por las fans de Cazzu como “indiferencia”, por lo que el cantante mexicano ha sido duramente criticado en redes sociales.

La fiesta sigue

Otro video de la lujosa fiesta de Inti fue difundido en TikTok. en él se ve a la artista argentina jugar con su hija en un pequeño salón lleno de globos en tonos naranjas.