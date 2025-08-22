Cazzu regresa a OnlyFans, ¿Cuánto cuesta y qué contenido sube a la plataforma azul?

Cazzu ha anunciado su regreso a OnlyFans, la plataforma de contenido íntimo donde comparte fotos y videos exclusivos llenos del erotismo y estilo que la caracteriza como una de las personalidades más sensuales del entretenimiento en Argentina.

Después de bastante tiempo sin publicar nada al respecto, este viernes Cazzu compartió una historia donde la podemos ver con cámara en mano y apuntando a un espejo, junto con un enlace que dice “estoy de vuelta perras” en inglés.

Cazzu regresa a OnlyFans ı Foto: IG: @cazzu

El link que compartió te dirige a su cuenta de OnlyFans, que parece ser completamente nueva, pues a pesar de que ya había explorado antes la plataforma, solo contaba con una publicación al momento de revelar su regreso al sitio.

TE RECOMENDAMOS: Entérate Nodal estaría en bancarrota y no puede pagar la pensión de su hija con Cazzu

¿Cuánto cuesta el OnlyFans de Cazzu y qué contenido sube?

El perfil de Cazzu en la plataforma azul tiene el arroba @cazzuu y está verificado con su nombre, Julieta. Su descripción solo tiene un corazón negro y el link a su página oficial, que te lleva a su proyecto musical. Asimismo, cuenta con un link a Spotify con una de sus canciones.

En al foto de perfil, podemos verla con el look que llevó el pasado julio cuando formó parte de una presentación en honor a Mercedes Sosa. Por otro lado, en su foto de portada la vemos posar con sensualidad en lencería, o que da una idea de lo que se puede ver en el perfil.

Portada de cazzu para su Only Fans#cazzu#cazzu pic.twitter.com/xCzRSUDTdr — Cazzu.oficial (@Maria248AJ) August 23, 2025

La suscripción tiene un costo de 10 dólares por mes, lo que equivale a unos 186 pesos mexicanos aproximadamente e incluye acceso total al contenido, mensaje directo y la posibilidad de cancelar la suscripción en cualquier momento.

Se sabe que en su perfil de OnlyFans, la artista comparte contenido erótico, no directamente sexual, que destaca por tener una estética definida en cada una de las publicaciones.

De momento, la cantante de ‘Con Otra’ no ha mencionado el motivo por el que decidió volver a hacer contenido íntimo, después de haber pasado una temporada lejos del mismo, aunque manteniendo siempre su estilo sensual.

En el pasado, Cazzu ha mencionado la importancia de resignificar elementos que suelen ser considerados estigmatizantes contra las mujeres, como menciona en su libro Perreo, una revolución donde habla de cómo el reguetón, que por años ha sido señalado como machista, puede también ser un arma de empoderamiento donde la mujer se apropie de su deseo y su cuerpo.