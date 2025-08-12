Maxine Woodside llama a Cazzu ‘fea’ y la tunden en redes: ‘Está comprada por los Aguilar’ | VIDEO

A pesar de que Cazzu es una de las artistas más queridas en México, Argentina y otras partes de América Latina, la cantante no queda exenta de críticas y comentarios despectivos, como sucedió recientemente con la conductora Maxine Woodside que se lanzó contra ella.

¿Qué dijo Maxine Woodside de Cazzu?

Fue durante su programa ‘Todo para la mujer’ que Maxine Woodside se lanzó contra Cazzu al interrumpir a su colaboradora Vicky López, quien destacaba la buena disposición de la argentina para hablar con los medios de comunicación tras su llegada a México.

“¿Fea y mala gente?“, le interrumpió ella, al asegurar que el motivo por el que la ex de Nodal se había detenido con la prensa era porque tenía la intención de presentar Perreo, una revolución, su libro que el mes de julio llegó a México.

“Viene a presentar un libro. Mira, todos los que vienen a presentar tratan bien a la prensa... Ella viene de Argentina y ¿se va a pelear con la prensa? Pues no”, señaló al respecto.

Por otro lado, el colaborador del programa, Marco Antonio Silva aclaró que la obra se centra en vivencias personales en la trayectoria musical de Cazzu. Cabe mencionar que el libro también muestra su postura frente a la frase de que “el reguetón es machista”. pues reivindica a la mujer en el genero, no como objeto, sino como dueña de su cuerpo y deseo.

“¡Ay no! Ya desde ahorita no lo compro”, subrayó Woodside al mencionar que lo más atractivo para ella sería conocer más a detalle su relación con Christian Nodal, restándole así valor al primer libro de la cantante.

Esta no es la primera vez que Maxime critica a la rapera argentina, pues ya en el pasado había insinuado que la mujer tuvo al bebé de Nodal con fines económicos, aunque actualmente Cazzu dejó claro que el cantante no le da lo suficiente para mantener a Inti.

Sus recientes declaraciones desataron nuevas críticas en contra de la periodista de 76 años de edad, pues la audiencia rechaza las críticas destructivas de la mujer en contra de Cazzu.

En ese sentido, los usuarios en redes sociales acusaron a Maxine de ser pagada por la familia de los Aguilar para hablar mal y tratar de dañar la imagen de la argentina frente al público. Te dejamos algunos comentarios al respecto:

"La pobre mujer no soporta el éxito de Cazzu“.

“Está comprada por los Aguilar“.

"Ya sientese señora , ya váyase a descansar“.

“Como le paga Pepe, tiene que decir eso”.

“La misoginia proviene de muchos lados“.

"Seguro recibe cheque de los Aguilar“.

