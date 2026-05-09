El reconocido actor argentino Guillermo Francella fue homenajeado en la gala de los Premios Platino Xcaret 2026, celebrada en la Riviera Maya, México, con el Premio Platino de Honor. Este galardón distingue su trayectoria dentro del audiovisual iberoamericano y lo consagra como una de las figuras más influyentes del cine y la televisión en español.

Durante la rueda de prensa previa al evento, el también comediante se mostró conmovido y agradecido por el honor que se le concedió, destacando que este reconocimiento simboliza “el camino andado” y la conexión que ha mantenido con el público a lo largo de los años.

El actor Guillermo Francella recibe el Premio Platino de Honor

Los Premios Platino de este 2026 se llevó a cabo en el Teatro Gran Tlachco del Parque Xcaret, en la Riviera Maya, donde el actor argentino Guillermo Francella recibió el galardón de honor en medio de aplausos y ovaciones.

El actor recordó sus inicios en el teatro con la obra Charlatanes, experiencia que definió su vocación y lo impulsó a dedicarse de lleno a la actuación.

Hoy celebramos la trayectoria de un gran actor: ✨ GUILLERMO FRANCELLA ✨



🏆 Recibe el Premio #PLATINOXCARET de Honor.



Gracias por tantos personajes inolvidables, historias y momentos que ya son parte del cine y la televisión iberoamericana. ❤️🎬#RIVIERAMAYA @XcaretPark… pic.twitter.com/b8hICDgCxW — Premios PLATINO (@PremiosPLATINO) May 8, 2026

El presidente de EGEDA, Enrique Cerezo, resaltó la versatilidad de Guillermo Francella, capaz de transitar con éxito entre la comedia y el drama, siempre manteniéndose vigente entre distintas generaciones. Producciones como El secreto de sus ojos, El clan, Mi obra maestra y El robo del siglo forman parte de su legado cinematográfico, mientras que la serie El encargado le otorgó gran popularidad internacional en los últimos años.

¡La mañana de ayer nos hizo volar! ✈️



👉🏻 Guillermo Francella recogía su Premio #PLATINOXCARET de Honor y las galardonadas al Premio del Público de @Iberia nos emocionaban con sus discursos.



Sigamos celebrando.#TalentoABordo#PLATINOXCARET #RIVIERAMAYA@xcaretpark @RivieraMaya… pic.twitter.com/UM8T7Ok9aO — Premios PLATINO (@PremiosPLATINO) May 9, 2026

¿Quién es Guillermo Francella?

Guillermo Francella es un actor y comediante nacido en Buenos Aires, Argentina, el 14 de febrero de 1955. Su carrera abarca cine, televisión y teatro, con personajes memorables que lo han convertido en referente cultural.

Entre sus reconocimientos se incluyen once nominaciones al premio Martín Fierro, seis de las cuales ganó, tres al premio Sur y el Cóndor de Plata, que ganó en 2010 como Mejor Actor de Reparto, y el Premio Platino por su interpretación de Arquímedes Puccio en El Clan. Además, en 2025, el intérprete fue reconocido en España al recibir el Premio Retrospectiva del Festival de Málaga.

Otras figuras reconocidas en los Premios Platino

Los Premios Platino, celebrados en la Riviera Maya, otorgan reconocimientos en diversas categorías, una de ellas es el Premio del Público, donde destacaron este año:

Mejor Interpretación Femenina: Patricia López Arnaiz, por Los domingos .

Mejor Interpretación Masculina: Wagner Moura, por O agente secreto .

Mejor Interpretación Femenina en Miniserie o Teleserie: Candela Peña, por Furia .

Mejor Interpretación Masculina en Miniserie o Teleserie: Álvaro Morte, por Anatomía de un instante .

Mejor Película Iberoamericana: Los Domingos .

Mejor Miniserie o Teleserie Cinematográfica de Ficción o Documental: CHESPIRITO: Sin querer queriendo.