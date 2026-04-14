¿Es verdad que murió Guillermo Francella? El mensaje que preocupa a fans

En las últimas horas, ha corrido el rumor de la supuesta muerte del actor argentino Guillermo Francella, después de que en redes sociales se hizo viral una peculiar publicación de la plataforma de Disney+.

En redes sociales, se hizo viral la publicación que mostraba una imagen en blanco y negro de Guillermo Francella, así como un mensaje que simulaba un mensaje póstumo. “Descansa en paz, Eliseo”, decía el mensaje, lo que provocó confusión de manera inmediata, así como reacciones múltiples en redes sociales.

Sin embargo, la publicación no era más que una promocional de la próxima serie del actor que se estrena este 1 de mayo y en la imagen, se refieren al personaje que interpreta, no al artista real.

Este detalle brindó alivio al público, quienes por un momento se preocuparon de que la posible muerte del argentino. Algunos de los comentarios inmediatos por la publicación fueron:

“¿Quién mas pensó que había muerto Francella?

“El de marketing nos quiso matar a todos de un paro“.

“No me ponga más fotos en blanco y negro de Francella por Dios".

“Ay no, qué susto”.

“OMG, me acaban de generar un mini infarto con esto jaja”.

“Son terribles. Quiero ver ya la nueva temporada”.

La serie de Disney+ se llama El Encargado y es una producción de origen argentino, la cual se convirtió en uno de los títulos más vistos del catálogo. Guillermo Francella interpreta a un encargado de edificio con una personalidad inteligente y manipuladora, que interviene en la vida de los residentes.

El personaje se ha transformado en uno de los más comentados de la ficción latinoamericana reciente, lo que explica el impacto que tuvo la campaña promocional.

El nombre de Guillermo Francella rápidamente se posicionó en tendencia, al demostrar el alcance de su figura en la industria del entretenimiento argentino y regional.