Santa Fe Klan y su FOTO con la boxeadora Camila Zamorano donde presumen su relación

Santa Fe Klan se ha colocado al frente de las tendencias después de que compartió una foto en la que luce totalmente enamorado junto a la boxeadora Camila Zamorano, mientras ella sostiene un enorme ramo de rosas.

Ya desde hace varios días se especulaba sobre una posible relación entre Camila Zamorano y Santa Fe Klan, pues el público había logrado captar en diferentes momentos a la pareja, dejando entrever una relación íntima entre ambos.

Ángel Jair Quesada, cantante de Santa Fe Klan, oficializó su relación con Camila Zamorano, de 18 años, generando emoción, polémica y conversación entre sus seguidores.



Hasta el momento, la pareja se ha dejado ver muy feliz, contenta y enamorada. 💕✨ pic.twitter.com/8FXdM8uE6y — Raul Gutierrez🇲🇽 (@raulgtzoficial) April 14, 2026

Pero parece que el rapero está listo para formalizar y contarlo todo, pues realizó una publicación donde aparece abrazando a la joven de 18 años de edad y besando su cara, mientras que ella mira a la cámara con una sonrisa.

La joven sostiene un enorme ramo de rosas mientras que se encuentran ambos en una sala, con los dos cinturones de boxeo de la mujer al fondo y un cuadro con la Virgen de Guadalupe.

El artista no hizo muchos comentarios sobre su publicación, pues en ella solo colocó un corazón rojo y etiquetó de forma errónea a quien es su actual pareja, pues su cuenta real es @camilazamoranoe.

Además, esta fue la primera publicación después de que el cantante de 26 años de edad eliminara todo el contenido de su plataforma de Instagram, por lo que la fotografía llamó mucho la atención del público, al marcar un nuevo inicio en la vida personal del famoso.

El rapero Santa Fe Klan junto a la joven boxeadora Camila Zamorano ı Foto: Especial

Antes de la foto que se hizo viral, Santa Fe Klan ya había sido captado en Hermosillo, Sonora, donde presuntamente le llevó serenata a la joven deportista.

La relación ha generado algo de controversia por la diferencia de edad entre ambos, así como el pasado sentimental del cantante, quien anteriormente tuvo una relación mediática con Maya Nazor, la madre de su hijo, con quien se ha visto envuelto en polémicas.

Hasta el momento, ni Santa Fe Klan ni Camila Zamorano han confirmado oficialmente su romance; sin embargo, las imágenes, la serenata y sus recientes apariciones juntos son suficiente prueba de que el artista podría estarse dando una nueva oportunidad en el amor junto a la boxeadora.