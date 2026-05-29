Yeri Mua rompe en llanto en el AICM tras ser culpada por la detención de Naim Darrechi | VIDEO

Yeri Mua rompió en llanto en el Aeropuerto de la CDMX después de que fue abordada por la prensa en su regreso al país y tras la polémica por la detención de Naim Darrechi, su ex pareja.

¿Qué tiene que ver Yeri Mua con la detención de Naim Darrechi?

Fue hace un par de días que Naim Darrechi fue detenido en el aeropuerto por presuntamente consumir sustancias en el vuelo de regreso del viaje que tuvo con Katy Cardona ‘La Blanquita’, Sol León y otros ex integrantes de La Mansión VIP.

🚨El creador de contenido de origen español, Naim Alejandro Darrechi Abregu, fue detenido anoche en la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (AICM) tras una discusión con empleadas de una aerolínea que le reclamaron por fumar con un vapeador, lo cual habría… pic.twitter.com/QgFDThb0KF — MVS Noticias (@MVSNoticias) May 28, 2026

Lo que ocurrió fue que un par de azafatas fueron quienes señalaron al famoso sobre el presunto consumo y posteriormente, se encontró una foto donde aparecía una de ellas con la intérprete de ‘Chupón’.

Rápidamente, se comenzó a acusar a Yeri Mua de estar detrás de la detención, pues ella fue novia del influencer y recientemente volvió a hablar de él y recordó el abuso físico que sufrió a su lado, ahora que el español comenzó una relación con Katy Cardona.

Yeri Mua llora en pleno aeropuerto

A través de redes sociales se han hecho virales los videos en los que podemos ver a la creadora de contenido en medio de la prensa en un zafarrancho donde la cuestionaban sobre la detención de su ex pareja, frente a los rumores de que ella estaba relacionada.

Yeri Mua EVADE hablar con la prensa tras la DETENCION de su ex Naim Darrechi 😭🤨#ebninforma #ernestobuitronnews #yerimua #naimdarrechi pic.twitter.com/itqI41EJf0 — ERNESTO BUITRON NEWS  (@ERNESTOBUITRON) May 29, 2026

La joven llegó con un atuendo rosado y una gorra con audífonos. Rápidamente, fue abordada por la prensa que buscaba cuestionarla sobre los rumores, pero ella evitó por completo comentar al respecto de la situación.

Fue después de unos momentos que Yeri Mua rompió en llanto. Ante la situación, algunos periodistas comenzaron a pedir detenerse y otros elogiaron a la artista para tratar de subir su ánimo en medio de lo que parecía una crisis.

Momentos después, la influencer publicó un mensaje en el que aseguró que la situación que atraviesa le “genera mucha ansiedad” y que “no le gusta verse vulnerable frente al mundo” pero en esta ocasión no pudo controlarse.

Asimismo, aseguró que se alejará de redes por un tiempo y otra persona se encargará de subir todo lo relacionado con su trabajo. “Yo estaré bien, denme tiempo, los amo a mis fans y no se preocupen por mi”, dijo.

¿Puede ser menos evidente? Qué risa cómo las azafatas, la policía y quien dio la orden creían que Sol y los demás se quedarían cruzados de brazos mientras desaparecían a Naim. Como quedaron expuestos, ahora toca llorar para que no los cancelen más. #lamansiónvip #lamansionvip pic.twitter.com/YT5qqzgn8d — Gallo (@GalloGallus) May 29, 2026

¿Quieres saber más?

Katy Cardona comparte la tensión que vivió tras la detención de Naim Darrechi en el AICM

Así reacciona Yeri Mua a detención de Naim Darrechi y la culpan de ‘ponerle un cuatro’ a su ex

El precio de la fama, mostrando el veneno del aplauso

Binomio canino detecta 8 kilos de cocaína ocultos en silla de ruedas en el AICM