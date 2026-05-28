La polémica alrededor de la detención de Naim Darrechi en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), continúa en redes sociales. El español fue acusado de discriminación contra empleadas de una aerolínea la noche del 27 de mayo.

Aunque el influencer fue liberado horas después, usuarios comenzaron a señalar a su expareja, Yeri Mua, como la responsable de “ponerle un cuatro” y provocar su arresto. Ante las acusaciones, la veracruzana reaccionó con ironía en varias transmisiones en vivo y publicaciones en redes sociales.

Así reacciona Yeri Mua a detención de Naim Darrechi y la culpan de ‘ponerle un cuatro’ a su ex

La creadora de contenido e intérprete Yeri Mua se enteró de la detención de Naim Darrechi mientras realizaba una transmisión en vivo, desde Seúl, Corea. La noticia rápidamente se convirtió en tema central de su interacción con seguidores, quienes le preguntaban si tenía algo que ver con lo ocurrido.

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En redes sociales, varios internautas la acusaron de haber “puesto un cuatro” a su exnovio, insinuando que ella habría influido en la denuncia que derivó en la intervención de las autoridades. La creadora de contenido respondió con sarcasmo, asegurando que no tenía nada que ver y burlándose de las teorías que circulaban.

“Lo arrestaron en el aeropuerto...”, leyó en TikTok Yeri Mua e inmediatamente respondió: “Como si fuera la primera vez, p*rra”, haciendo referencia a los problemas con la ley que ha tenido su ex.

Naim Darrechi fue detenido la noche del 27 de mayo, en el AICM, cuando fue escoltado por elementos de seguridad tras tener un conflicto verbal con personal de la aerolínea. Aunque se difundió en un principio que el arresto era por el uso de un vapeador con una sustancia ilegal, su abogado aclaró que el motivo fue una denuncia por discriminación.

Así reaccionó Yeri Mua a la detención de Naim y a que la están culpando de haberlo reportado. 😱 #LaMansionVip pic.twitter.com/vJ1eBiQ4iZ — Changa Vlogs (@ChangaVlogs) May 28, 2026

Más tarde, la veracruzana compartió varias historias en Instagram y videos en TikTok donde se mofa de la situación, declarando que se encuentra en Corea junto a un grupo de influencers, quienes hace unos días sufrieron un percance en pleno vuelo.

Yeri Mua sostiene que no es la culpable del arresto de Naim Darrechi y, ante las acusaciones de los internautas, ella responde con ironía asegurando que es dueña del AICM y que pagó “millones de besos” para inculparlo.

También compartió una imagen hecha con Inteligencia Artificial donde aparece dándole varios dólares a una azafata.